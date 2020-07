Il primo cittadino, pronto al ritorno, plaude all'amministrazione guidata in questi anni da Davd Buschittari. «Ha risposto alle emergenze che abbiamo avuto. Il nuovo gruppo di giovani amministratori si è responsabilizzato enormemente e ora abbiamo grandi progetti per il futuro»

TREIA – Il sindaco di Treia Franco Capponi tornerà a vestire la fascia tricolore a partire dal 25 luglio: anche il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della giunta. L’annuncio è arrivato ieri direttamente dal primo cittadino facente funzioni David Buschittari attraverso un post social. «Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar Marche dello scorso ottobre: la giunta di Treia è legittima! Il 25 luglio rientra il sindaco Franco Capponi!».

Dunque anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar Marche lo scorso ottobre, ha rigettato il ricorso presentato dal consigliere di minoranza Vittorio Sampaolo sulla legittimità della giunta. Secondo l’opposizione, Capponi – che era sospeso dalla Legge Severino – non poteva fare il sindaco a seguito della condanna in primo grado nel processo relativo alle spese facili in Regione.

Soddisfatto Franco Capponi che tornerà a vestire la fascia da primo cittadino a partire dal 25 luglio. «Una bellissima notizia soprattutto perché credo di avere un progetto da realizzare per la nostra comunità insieme all’amministrazione dopo che l’opposizione ha creato tensione tra i cittadini contestando le elezioni e proponendo a vari gradi di giudizio la mia incandidabilità. Ora finalmente è stata fatta chiarezza e credo che determinate parole – dette sia in campagna elettorale sia dopo – possano essere bollate come inventive e falsità».

«In questo anno l’amministrazione guidata dal vice sindaco David Buschittari è andata benissimo e ha risposto alle emergenze che abbiamo avuto – ha aggiunto Capponi -. Il nuovo gruppo di giovani amministratori si è responsabilizzato enormemente e ora abbiamo grandi progetti per il futuro».

Da cosa riparte dunque il 25 luglio la Giunta Capponi? «Senza dubbio dai problemi legati al sisma e quindi dalla realizzazione del nuovo polo scolastico, dalla riapertura del palazzo comunale e dalla sistemazione del Santuario del Santissimo Crocifisso e da tutti gli investimenti proposti con il programma di mandato. Poi lavoreremo senza dubbio sul rinnovamento delle infrastrutture pubbliche dato che è in campo un grande progetto sulla viabilità minore per la realizzazione di otto strade per completare tutti i tracciati delle zone rurali che mai come in questo momento post emergenza sanitaria meritano di essere valorizzate con il loro grande patrimonio».

Capponi conclude: «Ci attendono quattro anni di lavoro intenso perché il nostro è un comune ben amministrato da sempre e a Treia ci sono risorse, collaboratori validi e capacità professionali eccelse».