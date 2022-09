Giunta di San Benedetto a rischio ribaltone: possibili cambi nella squadra del sindaco Spazzafumo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ribaltone in vista, per quanto riguarda la giunta comunale di San Benedetto del Tronto. Nelle ultime ore, infatti, sembra tirare aria di crisi, in riviera, soprattutto a seguito della delibera relativa al bilancio consolidato della Picenambiente. Il documento, che verrà discusso nel consiglio comunale da convocare a fine settembre, ha creato una vera e propria frattura tra il gruppo di ‘San Benedetto Viva’ e ‘Rivoluzione Civica’.

Le possibilità

In base ad alcune indiscrezioni, dunque, sembrerebbe che a breve possa esserci il clamoroso passaggio in maggioranza di buona parte del centrodestra. Potrebbe saltare il posto del vicesindaco Antonio Capriotti e dell’assessore ai servizi sociali Andrea Sanguigni. Questi, nelle ultime ore, sono stati tirato in ballo ma per il momento hanno preferito non commentare le indiscrezioni trapelate. Anche da parte del sindaco Antonio Spazzafumo, per ora, non c’è la volontà di replicare, nè eventualmente di inasprire le polemiche ulteriormente. Diversi i nomi che sono stati fatti per l’ingresso in giunta. A spiccare, ad esempio, sono quelli del consigliere leghista Lorenzo Marinangeli e dell’esponente di Fratelli d’Italia Andrea Traini. Nei prossimi giorni, sicuramente, se ne saprà di più.