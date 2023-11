Giulia Fanesi è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona

Eletta dall’Assemblea dei Giovani Imprenditori al Circolo Cittadino di Jesi, è direttore generale di My Cicero di Senigallia. Riceve il testimone da Daniele Crognaletti

ANCONA – L’Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona riunita nella storica cornice del Circolo Cittadino di Jesi ha eletto come nuovo Presidente per il quadriennio 2023 -2027 Giulia Fanesi, direttore generale di My Cicero di Senigallia.

Già membro del Consiglio Direttivo dei Giovani, Giulia Fanesi riceve il testimone da Daniele Crognaletti, che ha guidato il gruppo dal 2020, ed entra di diritto a far parte del Consiglio di Presidenza dell’Associazione, con il ruolo di Vicepresidente.

Ed è stato proprio il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini a fare gli auguri alla neo eletta presidente: «Il gruppo giovani rappresenta una sorta di Academy per gli imprenditori del futuro – ha detto Bocchini –. Sono certo che il confronto che continuerà ad esserci con i senior sarà stimolante e costruttivo soprattutto sui temi più attuali e di interesse come ad esempio sostenibilità, transizione digitale, passaggio generazionale»

«Affronto questa nuova bellissima sfida con grande entusiasmo e senso di responsabilità nella convinzione che i giovani possano giocare un ruolo fondamentale nel futuro del tessuto imprenditoriale del nostro territorio» ha dichiarato a caldo Giulia Fanesi

«Credo fermamente che i giovani hanno il dovere di imparare, di far tesoro di ciò che è e ciò che è stato, ma anche il diritto di innovare, di provare a cambiare le regole del gioco, di osare, per un ruolo più efficace dell’impresa nelle dinamiche della società moderna» ha aggiunto la neo presidente. E ha sottolineato un tema che le sta particolarmente a cuore e su cui ha intenzione di concentrarsi: quello della responsabilità sociale.

Un programma ampio ed articolato, che verte su alcuni capisaldi: favorire la rete tra i giovani, affrontare il tema del passaggio generazionale, organizzare e promuovere attività di formazione e non ultimo i progetti in tema di Education, da sempre in capo agli imprenditori junior. Il tutto sempre con una particolare attenzione alle dinamiche del sistema Confindustria, sia a livello nazionale che locale, attraverso una proficua collaborazione con i senior.

L’assemblea è stata anche l’occasione per eleggere i due vicepresidenti: Vanessa Mazzarini (Eritel Comunicazioni srl) e Matteo Polli (Salumificio di Genga srl).e gli altri membri del Consiglio Direttivo: Filippo Schiavoni (Imesa spa), Annalaura Perini (Sifa Technology srl), Alessandro Flamini (Flamini srl), Giacomo Baldini (Sotek srl).