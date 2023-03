Il Giro d’Italia sbarca a Fano? Visita in città del direttore della gara

Visita in città direttore della corsa rosa Mauro Vegni. Seri: «Un’occasione per discutere di promozione turistica in ambito sportivo»

FANO – Il Giro d’Italia e Fano: un connubio che in futuro potrebbe trovare nuove interessanti sinergie. E’ stato ospite della Città della Fortuna il direttore della corsa rosa Mauro Vegni. «Un’occasione utile per ipotizzare una sinergia sulla promozione turistica in ambito sportivo -ha detto il sindaco Seri – Siamo stati lieti di poter accogliere Vegni – spiega Seri – con il quale è stato davvero piacevole confrontarsi e discutere di sinergie utili a promuovere la nostra città. L’idea comune è quella di cercare di valorizzare progetti che diano spinta anche alle nostre bellezze».

«Vegni è uno dei massimi esponenti a livello nazionale della promozione turistica in ambito sportivo -precisa l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -. L’obiettivo è quello di trovare delle idee da poter portare avanti, anche perché la nostra strategia turistica fa leva sull’outdoor e sul well being. Abbiamo visto che le manifestazioni sportive hanno un grande richiamo e hanno la capacità di attirare tantissimi turisti, enfatizzando anche il nostro patrimonio». Ad accompagnare Vegni a Fano, Alighieri Omiccioli, regista organizzativo di numerose tappe del Giro d’Italia nel nostro territorio.