Giornate dedicate alla Memoria, Ancona commemora le vittime della Shoah

ANCONA – Stanno proseguendo, secondo il calendario previsto, le giornate dedicate alla Memoria delle vittime della Shoah (in preparazione al 27 gennaio), dell’Olocausto del nazifascismo nel suo complesso organizzate da Anpi Ancona in collaborazione con la Comunità Ebraica dorica. Anche nella giornata odierna di lunedì 25 nel comune di Ancona si sono tenute due iniziative che sono state anche trasmesse sui canali social dell’Anpi.

In mattinata si è tenuta un’importante riflessione favorita dalle “Pietre d’Inciampo” posate negli anni scorsi alla memoria delle tanti vittime con il contributo del Consiglio regionale delle Marche e dello stesso Comune di Ancona. Nel capoluogo sono state collocate ventitré Pietre che hanno contribuito ad un’iniziativa portata avanti in tutta Europa sull’idea dell’artista tedesco Demnig. Le Pietre, come detto, commemorano le tante persone uccise ma anche quelle deportate, espulse e vittime di ogni genere di violenza ad opera del regime nazista.

Un momento dell’Itinerario della Memoria con il Sindaco Mancinelli

Attraverso le Pietre d’Inciampo si è svolto l’itinerario della Memoria, guidato dallo storico Marco Labbate. Le tappe sono state quelle annunciate e cioè via Astagno 10-18, corso Garibaldi 18-19-28, piazza del Plebiscito 40, via Bernabei 12, piazza Cavour 10, via Isonzo 54, via Fornaci 9. Presenti il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il presidente ANPI Ancona Tamara Ferretti, il presidente della Comunità Ebraica anconetana Manuela Russi e vari rappresentanti delle istituzioni.

Nel pomeriggio, invece, alle 18.00 in diretta streaming l’editrice Valentina Conti (con la collaborazione di Tamara Ferretti) ha intervistato l’autore di “Biografie della Memoria” Gianfranco Boiani. Oltre al libro si è parlato anche del Dvd “Con la cartella di cuoio” realizzato da Claudio Cecchi. Si tratta di narrazioni audiovisive risalenti al periodo della Resistenza sull’appennino marchigiano fatto di aneddoti e testimonianze dirette. Gianfranco Boiani è uno dei più importanti registi e autori di documentari e docu-fiction di argomento storico, artistico e archeologico.