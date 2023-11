Giornata Nazionale delle Piccole e medie imprese: al via le iniziative con scuole e aziende

Ancona – Ventiquattro aziende aderenti, 9 Istituti e 650 ragazzi coinvolti, 30 visite aziendali in programma: questi i numeri della 14esima edizione del Pmi Day, l’iniziativa promossa da Piccola Industria Confindustria in collaborazione con le Associazioni di Confindustria, per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso incontri e visite guidate nelle aziende del territorio. Visite che sono soprattutto l’occasione di conoscere l’impegno e il talento che gli imprenditori condividono con i propri collaboratori nella realizzazione di prodotti e servizi, i risultati raggiunti e i progetti futuri, le storie.

La Giornata è dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che saranno accompagnati dai loro insegnanti ed è aperta a famiglie, istituzioni locali e stampa.

Questa mattina, 17 novembre, sono in programma le visite a Diasen che ospiterà due classi dell’ Itis Merloni Miliani Fabriano con indirizzo chimico, Zannini con due classi del Laeng Osimo Castelfidardo con indirizzo meccatronica, Pierpaoli con il Liceo Enrico Medi Senigallia e Eredi Raimondo Bufarini con l’IIS Galilei Jesi.

«Come ogni anno abbiamo avuto una risposta corale ed entusiasta da parte delle nostre aziende, che sono sempre pronte ad aprire le loro porte ai ragazzi e a dialogare con loro – ha dichiarato Giorgio Moretti, presidente Piccola Industria Confindustria Ancona – a maggior ragione quest’anno in cui il tema è la libertà quale presupposto per realizzare le proprie aspirazioni, contribuendo a generare benessere collettivo. Libertà che si accompagna al senso di responsabilità e al rispetto, all’affermazione dei valori della convivenza civile, di cui la scuola è fondamentale presidio. Libertà infine intesa come possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il loro futuro, mantenendo la propria unicità e di sviluppare, attraverso lo studio, le competenze che li guideranno verso un percorso di successo e di soddisfazione».

Nei prossimi giorni sono previste visite ad altre aziende associate a Confindustria: Amicucci Formazione, Canali, Lardini, Fiorini International Italia, Incall, Diatech Pharmacogenetics, Altesia, Vesta, Sts Tecnopolimeri, Incom, Sige, Techpol, Meccanotecnica Centro, Recasystem, Torelli Dottori, Pluservice, Grafiche Federighi.

Queste le altre scuole coinvolte: Savoia Benincasa di Ancona, IIS Marconi Pieralisi di Jesi, Liceo Artistico Mannucci di Ancona, ITE Serrani di Falconara, IIS Volterra Elia di Torrette.