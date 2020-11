Legambiente lancia un invito: piantare un piccolo albero in giardino o in uno spazio pubblico e condividere lo scatto sui social. Da Ancona ad Ascoli, tante le piantumazioni previste

Anche gli alberi hanno la loro festa. E si celebra oggi, 21 novembre, con la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dal Ministero dell’Ambiente e finalizzata alla promozione della tutela ambientale, alla riduzione dell’inquinamento e alla valorizzazione del verde urbano.

Per questa occasione Legambiente lancia un invito: piantare un seme in vaso a casa, un piccolo albero in giardino oppure in uno spazio pubblico accessibile. Visto il momento di difficoltà dovuto alla pandemia, per essere tanti vasi comunicanti, a distanza ma tutti uniti per celebrare e difendere la natura, e contribuire a realizzare insieme un nuovo polmone verde, l’invito è anche quello di scattare un selfie con il proprio smartphone e condividere l’istantanea sui social network.

Una volta scattata la foto che ritrae la piantumazione dell’albero o del semino, sarà necessario condividerla sui social network taggando Legambiente e usando gli hashtag ufficiali della Festa dell’Albero 2020: #VasiComunicanti e #FestadellAlbero. Per quanti daranno l’adesione a #Vasicomunicanti sarà possibile scaricare in regalo l’ebook di Legambiente Alla scoperta della Biodiversità.

La celebrazione non finisce qui, con un bel gesto simbolico. Proprio in occasione di questa ricorrenza Legambiente dà il via alle azioni legate al progetto europeo Life Terra, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Life, a cui partecipano ben 15 organizzazioni di 8 diversi paesi in Europa. Life Terra ha l’ambizioso obiettivo di piantare 500 milioni di alberi nei prossimi 5 anni con il coinvolgimento della società civile e del mondo della scuola. Il progetto Life Terra, al motto di “Let’s plant together” intende creare un vero e proprio movimento di cittadini attivisti che in tutta Europa si mobilitano per mitigare il clima piantando alberi.

Tra i tanti benefici del piantare alberi e della presenza degli alberi, ce n’è uno forse meno noto: se piantati nelle vicinanze degli edifici, gli alberi possono ridurre la necessità di utilizzo dei condizionatori d’aria permettendo di risparmiare dal 20 al 50% di energia e abbassando i rumori fino al 70%.

Life Terra non è solo piantumazione di alberi ma è anche cura, infatti, il progetto europeo prevede l’introduzione di una piattaforma web per il monitoraggio degli alberi e il lancio di una App. Con questi due strumenti tutti potranno avere un resoconto “trasparente” dei dati relativi agli alberi e della loro capacità di trattenere CO2 e i cittadini potranno scaricare informazioni su quali alberi scegliere e come piantarli nella maniera adeguata.

«Anche le Marche contribuiranno a nuove piantumazioni – dichiara Marco Ciarulli, direttore Legambiente Marche -. In Italia, grazie al Life Terra, è prevista la piantumazione di oltre 9 milioni di alberi per i prossimi 5 anni; grazie all’impegno dei nostri circoli locali ci concentreremo sulla crescita delle foreste nelle nostre città e nelle aree più inquinate e delicate della nostra regione, dove c’è meno copertura forestale e dunque più problemi ambientali a cominciare dal dissesto idrogeologico. Non si tratta di una scelta semplicemente estetica ma di benefici per la comunità: la lotta al cambiamento climatico, infatti, deve partire dall’ambiente urbano e la strategia più utile e immediata è piantare nuovi alberi dove servono».

Le iniziative nelle Marche

Ecco alcune iniziative della Festa dell’Albero 2020 previste nelle Marche.

Circolo Legambiente Lu Cucal – San Benedetto: il 21 novembre a Grottammare ci sarà una piantumazione simbolica in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Circolo Legambiente il Ragusello di Pesaro: il 21 novembre alle 9:30 a Gradara le scuole elementari pianteranno un melo nel giardino dei frutti nel quale già da qualche anno la scuola pianta alberi da frutto.

Nella scuola primaria Mascarucci di Pesaro gli studenti depositeranno dei semi nel loro giardino.

Sempre a Pesaro, il 27 novembre alle 15:30 presso l’area pubblica di via Barsanti-Zona Muraglia “Un Bosco per la città”: piantumazione di nuovi alberi a cura dei bambini della scuola calcio del G.S. Muraglia.

Ad Ancona: “Gli alberi raccontano” in collaborazione con Afni Marche. Piantumazione lungo il sentiero “direzione Parco” a Vallemiano e contest fotografico a tema. Il tutto verrà raccontato e mostrato con la diretta Facebook sulla pagina Afni Marche sabato 21 alle ore 18.

A Fermo il 21 novembre didattica a distanza con la scuola dell’infanzia Sapienza di Fermo; la settimana successiva nel loro giardino si pianterà una pianta di cachi e i bambini semineranno ghiande di roverella e leccio.

Circolo Legambiente Civitanova Marche: piantumazione di due pini nel piazzale delle Foibe in collaborazione con “associazione culturale Arte”. Non saranno invitate le persone a partecipare, sarà un momento simbolico, ma di alto valore simbolico. Infatti le due piante verranno messe a dimora per ricordare Annita Pantanetti e Rosa Maria Possentini, due donne che hanno lottato per l’ambiente.

Circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi: contest creativo con le classi dell’ISC Lorenzo Lotto. Ogni classe produrrà un elaborato che abbia come tema gli alberi. Ogni creazione verrà pubblicata nella pagina del circolo e la classe vincitrice riceverà una tessera di Legambiente simbolica per l’intera classe. L’iniziativa si svolgerà in diverse giornate.

Circolo Legambiente di Ascoli Piceno: Numerose attività con la scuola d’infanzia Collodi. Lettura de “Il sogno dell’albero vanitoso” di Nicoletta Costa, attività creativa “piantiamo simbolicamente un albero” . Inoltre il circolo donerà un nocciolo ed un alloro alla scuola da piantare con il tempo buono.