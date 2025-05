ANCONA – La Giornata del Naso Rosso (GNR) è l’evento nazionale annuale organizzato da VIP Italia ODV – Viviamo In Positivo, federazione che riunisce 72 associazioni di volontariato clown in tutta Italia, con oltre 4.300 volontari attivi. Durante la GNR, i clown di corsia escono dagli ospedali per incontrare la cittadinanza nelle piazze, offrendo giochi, laboratori e momenti di condivisione per far conoscere la clownterapia e avvicinare nuove persone al volontariato. Nelle Marche, tre associazioni affiliate a VIP Italia partecipano attivamente alla GNR 2025: VIP Ciofega di Senigallia che organizza l’evento il 17 maggio in piazza del Foro Onnario; VIP Blabla Clown di Porto Sant’Elpidio, evento in calendario il 18 maggio in piazza Garibaldi; chiuderà il VIP Valsesia di Jesi il 25 maggio ai Giardini di via Cavallotti.

Giornata del Naso Rosso: i clown di corsia di VIP Italia portano sorrisi anche nelle Marche

«Le attività dei clown volontari non si limitano alla Giornata del Naso Rosso. Durante l’anno, operano in ospedali, case di riposo e scuole, portando il potere terapeutico del sorriso a persone di tutte le età. Un progetto significativo è la collaborazione con noi della Fondazione Ospedale Salesi di Ancona, dove i clown dottori, con i loro camici colorati e strumenti magici, trasformano l’ambiente ospedaliero, alleviando lo stress e la paura nei piccoli pazienti. La collaborazione con i clown dottori arricchisce l’esperienza ospedaliera dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie, rendendo l’ambiente più umano e accogliente», ha evidenziato Stefano Sbrollini clown-dottore della Fondazione Ospedale Salesi di Ancona.

«La clownterapia rappresenta un valore aggiunto nel percorso di cura, soprattutto per i più piccoli. Sostenere queste iniziative significa investire nel benessere della nostra comunità», ha aggiunto il consigliere regionale di FdI, Marco Ausili, portando anche i saluti del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Anche il Consigliere regionale di FdI, Andrea Putzu, collegato da remoto, ha posto l’accento sul favorire progettualità del genere. «Il lavoro dei clown volontari è fondamentale per portare sollievo e gioia nei momenti di difficoltà. È nostro dovere istituzionale supportare e valorizzare queste realtà».

Per Elisabetta Sabbatini, Alessandro Catani e Simona Durpetti, referenti delle 3 VIP delle Marche, «si deve credere fortemente nel potere del sorriso. ‘Viviamo In Positivo’ è il nostro motto, perché da zero a 130 anni, il sorriso può alleviare, sostenere e coccolare chiunque. Sono molteplici gli ospedali in cui ci rechiamo per regalare un sorriso, accompagnare, ascoltare, divertire, essere presenti. Unitevi a noi per celebrare il potere del sorriso e scoprire come la clownterapia può fare la differenza nella vita di molte persone».