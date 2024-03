Giornata Mondiale della Sindrome di Down, a Mondavio tre iniziative per approfondire e riflettere

Appuntamento per domenica 24 marzo: la giornata si aprirà alle 9,30 in sala consiliare con il convegno dal titolo "Straordinaria normalità: percorsi di inclusione lavorativa e sociale"

MONDAVIO – In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, il Comune di Mondavio e Confcommercio Marche Nord, con il patrocinio del consiglio regionale delle Marche e in collaborazione con Pesaro 2024 e l’Ambito sociale 6, organizzano domenica 24 marzo tre appuntamenti dedicati alla disabilità e all’inclusività lavorativa e sociale, per approfondire e riflettere.

La giornata si aprirà alle 9,30 in sala consiliare con il convegno dal titolo “Straordinaria normalità: percorsi di inclusione lavorativa e sociale”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Mirco Zenobi, dell’assessore comunale alle pari opportunità Roberta Galassi, di Adele Cerisoli del consiglio di Confcommercio Marche Nord e mamma di Chiara, dell’assessore alle pari opportunità della Regione Marche Chiara Biondi, si parlerà di ‘Scuola e lavoro: inclusione e autonomia’ con professionisti ed esperti. Interverranno Maria Giovanna Perina Neri (psicopedagogista); la professoressa Tanja Massimi (Istituto Istruzione Superiore Panzini di Senigallia), le professoresse Anna Ritucci, Luche Alessandra e Evelyn Colombo (Istituto Istruzione Superiore Agrario Cecchi di Pesaro).



Quindi il racconto dell’esperienza lavorativa di Francesca presso il ristorante Angelo 2.0 – Cooperativa Contatto Fano che sarà presente con il presidente Michele Altomeni. Modera l’assessore Alice Bonifazi. Nella seconda parte ‘Le attività ricreative: esperienze di inclusione attraverso lo sport, il teatro e la musica’. Porteranno il loro contributo Romina Alesiani, presidente Aispod; Tamara Micci, coordinatrice Centro L’Aquilone Coop Casa della Gioventù; Giorgia Righi, autrice del libro Vivere Volando e ambasciatrice di Pesaro 2024. Chiara e Manuel porteranno la loro testimonianza.

Nel pomeriggio ci si sposterà al teatro Apollo. Alle 16 la presentazione del libro ‘Il brutto anatroccolo di Paolo Formichi con la dottoressa Maria Giovanna Perina Neri e il direttore generale di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti. Alle 17, replica alle 19, Aispod in collaborazione con la compagnia teatrale Teatroinfaccia presenterà ‘Le Zagaredde chiamatemi strega’, per la regia di Lucilla Monaco.