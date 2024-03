Giornata contro la violenza su operatori sanitari, il questore di Ancona: «Il loro lavoro è un’autentica missione di umanità»

Per questa Giornata gli agenti di polizia si sono recati in diversi opsedali della provincia, tra cui Torrette, Senigallia, Jesi

ANCONA – Nella Giornata Nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari la Questura di Ancona ed i Commissariati di polizia della provincia anconetana hanno portato la loro vicinanza e la loro solidarietà nei confronti di tutto il personale delle strutture sanitarie del nostro territorio. «La mia personale gratitudine e quella della Polizia di Stato al personale sanitario della Provincia di Ancona per il lavoro prezioso, instancabile, premuroso che tocca ogni giorno con mano la sofferenza, il dolore, la disperazione. Un’autentica missione di umanità», ha detto questore di Ancona Cesare Capocasa.

«Le aggressioni al personale sanitario e socio sanitario sono un problema gravissimo che richiede un deciso cambiamento culturale per far capire quanto sia importante il lavoro di chi tutti i giorni si sacrifica per gli altri. Un dato particolarmente significativo ed importante è dato dal fatto che in questa Provincia non si sono mai verificate aggressioni al personale sanitario», spiega in una nota la Questura.

Per questa giornata i poliziotti della Questura si sono recati presso i reparti e la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Torrette, i poliziotti del Commissariato di Senigallia, unitamente alla dirigente Mabj Bosco, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia “Principe di Piemonte”. I poliziotti di Osimo, unitamente al Dirigente del Commissariato dott. Samuele Rossi, hanno portato la loro vicinanza presso l’Ospedale di Osimo; mentre il Dirigente del Commissariato di Jesi, dottor Paolo Arena, insieme ai poliziotti presso l’Ospedale Carlo Urbani ed infine il Dirigente del Commissariato di Fabriano, Angelo Sebastianelli, insieme ai poliziotti del locale Commissariato hanno fatto visita al Pronto Soccorso Engles Profili.

I