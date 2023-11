Giornata degli Alberi, Mosca Automobili dona un Ciliegio Giapponese al Comune di Recanati: si amplia il Bosco Diffuso Suzuki

La piantumazione nel nuovo parco giochi di Palazzo Bello, nell'ambito del progetto lanciato da Suzuki Italia in tutta Italia. In Giappone il ciliegio, albero nazionale, è il simbolo della fragilità, della rinascita e della bellezza dell'esistenza

RECANATI – Per il terzo anno consecutivo, Mosca Automobili ha celebrato la Giornata Nazionale degli Alberi contribuendo all’ampliamento del progetto del Bosco Diffuso Suzuki, donando alla comunità del proprio territorio un Ciliegio Giapponese.

La piantumazione ha avuto luogo nel nuovo parco giochi di Palazzo Bello di Recanati, grazie all’energia e disponibilità degli operatori del Comune di Recanati, con il coordinamento e la presenza dell’assessore Michele Moretti, alla partecipazione del Nucleo Forestale di Recanati e ovviamente con la presenza di una parte della Concessionaria che si è impegnata con questo gesto a sostenere il progetto lanciato da Suzuki Italia in tutta Italia, con l’intento di preservare la natura e il pianeta con atti concreti.