Giallo a Barchi: 65enne trovata senza vita nella sua abitazione. Indagano le autorità

TERRE ROVERESCHE – Giallo a Barchi dove, nel tardo pomeriggio del 10 giugno, una 65enne è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Erano circa le 19 quando sarebbe stato dato l’allarme. A fare la macabra scoperta sarebbe stato l’amico di del figlio della donna: sembrerebbe che la porta della casa sita nel centro storico fosse socchiusa.

Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri. La donna sarebbe stata trovata, il condizionale è quanto mai d’obbligo, riversa sul divano: diverse tracce di sangue intorno a lei ma nessun altro elemento che potesse far propendere al momento per l’ipotesi di una morte violenta. La notizia si è ben presto diffusa nel paese di appena 900 abitanti facente parte del comune diffuso di Terre Roveresche. Al momento sono comunque scarne le informazioni trapelate dalle autorità: sui fatti vige il massimo riserbo.



La donna conviveva con un uomo, ex carrozziere 80enne, che è stato ritrovato successivamente in stato confusionale e soccorso dal personale del 118 giunto sul posto. Dell’accaduto è stato avvertito il magistrato di turno, il pm del tribunale di Pesaro Maria Letizia Fucci che sta, insieme ai carabinieri di Fano e Mondoavio, cercando di fare luce sull’accaduto.