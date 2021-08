Gaetano Curreri sta meglio, ma resta sotto osservazione all’ospedale di Ascoli

ASCOLI- Gaetano Curreri sta meglio. Dopo il malore sul palco a San Benedetto e la corsa all’ospedale per un intervento chirurgico, si era temuto il peggio per il cantante e leader storico degli Stadio. Per fortuna, l’operazione è andata bene e Curreri ha superato l’infarto. Per due giorni però le sue condizioni erano rimaste a rischio, tanto da preoccupare molti fan e tutti gli amici del mondo della musica e dello spettacolo. Ma poi le cose per lui sono andate meglio, tanto che oggi l’Area Vasta 5 di Ascoli scrive nel bollettino medico che “le condizioni cliniche del paziente sono migliorate e la degenza prosegue regolarmente“.

Superata la fase più critica dopo l’infarto

Un sospiro di sollievo per tutti, anche se dall’ospedale Mazzoni nessuno si sbilancia ancora nel dire che il cantante è fuori pericolo. Resta però il fatto che Curreri ha brillantemente superato la fase più critica e sta cercando di tornare alla normalità. Il musicista è in cura presso il reparto di cardiologia dell’ospedale ascolano, dove viene tenuto costantemente sotto controllo.

Così scrivono su facebook gli amici del gruppo Stadio: «Gaetano sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati».