Gabicce, Comune e Gdf per il recupero dell’imposta di soggiorno agli albergatori e controlli su redditi

GABICCE – Controlli incrociati su chi beneficia di sussidi e sconti fiscali. E recupero dell’imposta di soggiorno agli albergatori.

È stato siglato dal sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro Paolo Brucato un Protocollo d’Intesa finalizzato al coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate spettanti a cittadini in condizione economica e sociale svantaggiata.

L’accordo, avente la finalità condivisa di promuovere le iniziative di cooperazione a tutela della legalità economica e finanziaria, nasce con l’obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi all’evasione tributaria ed alle misure di sostegno e di incentivo.

Il protocollo mira a garantire che alcune misure di sostegno pubblico, quali i contributi assistenziali riferiti a situazioni di indigenza e difficoltà economica, l’integrazione di rette per servizi diurni e residenziali, l’accesso in graduatoria e l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, vengano concessi a coloro che ne hanno veramente bisogno.

Inoltre, l’accordo prevede una collaborazione anche in materia di contrasto all’abusivismo nel settore alberghiero e turistico in genere, finalizzato al recupero dell’imposta di soggiorno eventualmente non corrisposta.



Da un punto di vista operativo, questa sinergia prevede che gli uffici del Comune di Gabicce Mare effettuino preliminari approfondimenti dei dati e delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle proprie funzioni e selezionino, così, qualificati input informativi da trasmettere alla Guardia di Finanza.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, attraverso i dipendenti Reparti operativi, svilupperà tali notizie per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti di natura economica e finanziaria.

La sottoscrizione del predetto accordo, in linea con i protocolli già sottoscritti nei mesi scorsi dal Comando Provinciale di Pesaro con altre Amministrazioni Pubbliche della provincia, rafforza il presidio di legalità, contribuisce ad assicurare la corretta destinazione e impiego delle risorse collettive, e serve da deterrente rispetto a condotte illecite che possano determinare ripercussioni negative sul bilancio pubblico.