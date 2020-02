Razziavano computer e tablet dalle auto, poi dormivano in hotel a Fano. Due arresti

I poliziotti hanno fermato un 60enne e un 40enne napoletani che avevano fatto base alloggiando in un albergo della zona mare. Nascosti in un vano dell'auto, pc e cellulari

FANO – Dormivano in albergo e razziavano le auto in sosta. Ma i poliziotti del commissariato di Fano gli sono stati sopra fino all’arresto di due persone provenienti dal napoletano di 60 e 40 anni.

I due, che avevano fatto base a Fano alloggiando in un albergo della zona mare, erano specializzati in furti nelle auto in particolar modo nei parcheggi dei supermercati lungo la costa da Chieti a Fano e Pesaro.

A Fano 4 i colpi , due in zona mare e due al Fanocenter, a Pesaro uno all’Iper Rossini. Nell’ambito di un servizio di prevenzione, gli agenti hanno intercettato i due a bordo di una Fiat Tipo nei pressi di Marotta e hanno rinvenuto, ben nascosti in un vano che avevano creato, tra parafango e paraurti posteriori , una trentina fra computer portatili e tablet oltre ad alcuni cellulari.

Secondo le indagini era sofisticata anche la tecnica che usavano: controllavano i tipi di auto per capire se a bordo potesse esserci qualcosa di interessante e quando il conducente scendeva e la chiudeva con il telecomando, senza neppure girarsi come si fa di solito, scattavano bloccando la chiusura della portiera e appropriandosi di quello di valore che era all’interno dell’auto.

In altri casi hanno spaccato invece i vetri. I due sono stati arrestati per ricettazione e finiti in custodia cautelare in carcere visti i numerosissimi precedenti . Lunedì 3 febbraio, il fermo è stato convalidato così come la permanenza in carcere a Villa Fastiggi .