Furti nei garage a Pesaro, fermato un uomo e ritrovata la Porsche

PESARO – Furti nei garages, c’è un fermo di indiziato di delitto.

Una banda organizzata aveva aperto 11 box auto e portato via tre biciclette e persino una Porsche.

La squadra mobile si è messa subito al lavoro per rintracciare i responsabili e in meno di 24 ore, già giovedì sera, si è arrivati a un fermo nei confronti di uno straniero accusato di ricettazione nell’ambito dei furti. Sull’indagine c’è molto riserbo in attesa dell’udienza di convalida del fermo e di definire i particolari del caso. Ma un dato certo è che la Porsche è stata ritrovata a Pesaro e verrà riconsegnata al legittimo proprietario.

Sono state ore concitate in cui la Polizia ha passato al setaccio la zona cercando elementi utili. Sarebbero state visionate anche immagini di videosorveglianza della zona e sentiti diversi residenti. Una risposta anche all’allarme sociale che si era creato dopo il raid di furti.



Ricordiamo che i malviventi hanno agito in piena notte e hanno prima aperto un garage in strada dei Condotti. Con uno strumento tagliente hanno praticato una fessura intorno alla serratura del garage e l’hanno smontata. Poi si sono spostati poi in via Guerrini nella zona di Muraglia. Qui hanno preso di mira un condominio e hanno aperti ben sei garage.

Stesso modus operandi in via Petrarca dove hanno forzato altre quattro porte di garage e da qui hanno preso la Porsche. Complessivamente hanno rubato anche tre biciclette di cui una particolarmente costosa per un valore di circa 5000 euro.



Nelle prossime ore, con l’udienza di convalida, tutto diventerà più nitido ed emergeranno nuovi particolari. E si potrebbe arrivare anche ad altri membri della banda.