SENIGALLIA – Si terranno sabato 3 settembre i funerali di Giorgio Taccheri, il commerciante 74enne deceduto martedì mattina dopo un’immersione in mare mentre si trovava in vacanza ad Ugento in Salento con la moglie ed alcuni amici. Il rito funebre verrà celebrato alle ore 9.30 presso la Chiesa del Porto.



La salma è stata trasferita nella giornata del 1° settembre a Cosenza dove è stata cremata. Le ceneri verranno poi trasferite a Senigallia per le esequie e la tumulazione. Una tragedia che ha gettato nello sconforto più nero l’intera città: tanti coloro che avevano conosciuto il noto commerciante.



Ad essergli fatale un malore durante un’immersione di cui era grande appassionato ed esperto. Al momento della tragedia l’uomo si trovava poco distante dalla riva: a dare l’allarme sono stati la coppia di amici che hanno capito che qualcosa non andava. L’uomo è stato riportato in riva da un’imbarcazione ma per lui non c’è stato nulla da fare. Purtroppo unitili i tentativi di rianimarlo da parte di un dottore presente sulla riva.