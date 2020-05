L’abbraccio delle Frecce Tricolori emoziona Loreto e Ancona – VIDEO

ANCONA- L’abbraccio delle Frecce Tricolori emoziona Loreto e Ancona. La pattuglia acrobatica nazionale ha prima sorvolato il Santuario della città mariana omaggiando la Beata Vergine di Loreto, patrona dell’Aereonautica Militare. Poi i 10 velivoli della PAN hanno colorato di verde, bianco e rosso il cielo del capoluogo dorico. Dal Passetto al Porto tutti con il naso all’insù per lo spettacolo tricolore. La pattuglia acrobatica nazionale ha anticipato i sorvoli di un’ora a causa del maltempo (Loreto 9.15 circa, Ancona 9.30 circa).

Ad Ancona, in corso Garibaldi alcuni cittadini erano pronti ad immortalare il passaggio con macchine fotografiche e cellulari, altri sono stati colti alla sprovvista dal rombo degli aeri e alzando gli occhi verso il campanile del SS. Sacramento si sono goduti il breve, ma emozionante, spettacolo delle Frecce Tricolori.

Il passaggio delle Frecce Tricolori a Loreto (Foto: Pagina Facebook Comune di Loreto)

La PAN, in occasione del 74° anniversario della proclamazione della Repubblica, con una serie di sorvoli sta toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente il Paese, in segno di unità, solidarietà e ripresa. L’iniziativa dell’Aeronautica Militare, che nella prima giornata (25 maggio) ha visto il passaggio su Codogno, prima zona rossa colpita dall’emergenza Coronavirus, si concluderà il 2 giungo a Roma in occasione della Festa della Repubblica.