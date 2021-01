Fp medici e Cgil: «Stop alle aggressioni fisiche e verbali al personale sanitario»

PESARO – L’aggressione all’unità speciale di assistenza medica a Carrara di Fano, ha generato reazioni di condanna unanimi. Dopo il sindaco di Fano Massimo Seri, anche i sindacati intervengono sul tema.

«Da giorni stiamo assistendo a una escalation di aggressioni fisiche e verbali nei confronti del personale sanitario – sottolineano Fp Cgil Medici e Fp Cgil Pesaro Urbino Ketty Pesaresi, Vania Sciumbata, Massimo Ragni, Carlo Ugolini – sono stati insultati per essersi sottoposti al vaccino, sono stati aggrediti mentre svolgevano la propria attività di presa in carico territoriale come nel caso del personale delle Usca, sono stati oggetto di violenza fisica e verbale mentre stavano prestando soccorso come nel caso del personale medico e paramedico del 118, del Dea e di radiologia.

Purtroppo non è la prima volta e, salvo una breve parentesi nel corso della quale sembrava essersi innescato un meccanismo virtuoso di riconoscimento del ruolo e dei sacrifici, il personale della dirigenza e del comparto è tornato ad essere oggetto di frustrazioni ed aggressioni da parte di chi non vuole o non riesce ad ottenere la cura necessaria.

Da anni denunciamo che i tagli alla spesa sanitaria producono danni irreparabili alla salute dei cittadini ed alla sicurezza dei lavoratori. Il personale sanitario sta affrontando questa pandemia dopo aver assistito a decenni di tagli sul personale e di errori di politica di programmazione degli accessi alle professioni; gli effetti di queste scellerate politiche sono sotto gli occhi di tutti: stalli nelle assunzioni, difficoltà a garantire il turn-over, mancato rispetto delle norme sui riposi, diminuzione delle risorse a disposizione per la prevenzione e la medicina territoriale».

L’analisi ad ampio raggio, con risvolti politici si chiude con un messaggio verso i medici e la richiesta di interventi duri. «Nell’esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a tutto il personale sanitario ed in particolar modo a coloro i quali hanno sopportato episodi di violenza, (quasi sempre contro le donne), chiediamo l’adozione di provvedimenti esemplari anche alla luce delle recenti evoluzioni legislative ma soprattutto ricordiamo a tutti che chi ha scelto di esercitare la professione sanitaria ha fatto una scelta di campo: stare dalla parte del paziente affrontando enormi sacrifici personali e familiari come la pandemia ci ha insegnato: non dimentichiamocene».