Fossombrone, i commercialisti in campo per la solidarietà

FOSSOMBRONE – I commercialisti marchigiani scendono in campo per sfidarsi nel tradizionale torneo di calcio tra gli ordini della regione. Ma a vincere sarà la solidarietà. È infatti dedicata allo Iopra, l’istituto oncologico pesarese Raffaele Antoniello, la nona edizione del Torneo A.Fo.Prof-Coppa Marche commercialisti 2023 che si disputerà questo venerdì (21 luglio) allo stadio comunale di Fossombrone. Fischio di inizio alle 18. Cinque le squadre che si daranno battaglia, una per ogni ordine: Ancona, Ascoli-Piceno, Fermo, Macerata e Camerino, Pesaro-Urbino.

E durante la serata sarà promossa una raccolta fondi per finanziare iniziative sociali a favore dello Iopra. La manifestazione sportiva è stata organizzata dall’associazione Formazione professionisti e dagli ordini dei commercialisti ed esperti contabili delle Marche con il patrocinio del Comune di Fossombrone “sotto il segno dell’amicizia e della solidarietà”.

«Anche con questo torneo di calcio, i commercialisti confermano la volontà di mettersi in prima linea nel sociale – spiega il presidente dell’Ordine di Pesaro e Urbino, Marco Luchetti – sempre dalla parte di chi ha bisogno, a supporto di una realtà come quella dello Iopra che da decenni svolge una preziosa attività di sostegno per i malati oncologici». Lo scorso anno era stata la squadra di commercialisti-calciatori pesaresi ad alzare la coppa dell’ottava edizione, giocata a Monte San Giusto, in provincia di Macerata.