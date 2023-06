Fossombrone, 65enne si allontana da casa: task force per trovarlo fino al tragico epilogo

FOSSOMBRONE – Tragedia a Fossombrone dove un 65enne è stato rinvenuto senza vita nella zona del colle dei Cappuccini nei pressi della casa dove aveva vissuto la sua infanzia. Il dramma si è consumato a cavallo dell’ 8 e 9 giugno.



A dare l’allarme era stata la moglie: giovedì sera, non vedendo rientrare l’uomo nella sua abitazione sita in via Morandi, aveva subito temuto il peggio. L’uomo infatti stava attraversando da tempo un profondo stato di depressione. L’uomo si era reso irreperibile anche al telefonino.



Da lì la segnalazione alle autorità che, per ritrovare l’uomo hanno messo in moto una vera e propria task force: 118, protezione civile, vigili del fuoco di tre distaccamenti, i carabinieri al comando del capitano Maximiliano Papale e la polizia locale hanno iniziato a battere a tappetto il territorio; niente è stato lasciato al caso. Perfino una squadra di sommozzatori ed un elicottero sono stati utilizzati per venire a capo della vicenda.



Gli sforzi si sono protratti fino alla mattinata del 9 giugno quando purtroppo l’uomo è stato rinvenuto senza vita. Nessun dubbio sulla volontarietà del gesto. La notizia del nefasto epilogo ha fatto ben presto il giro della città gettando nello sconforto quanti conoscevano l’uomo. A distanza di poche ore, un dramma simile si è consumato poco distante, nelle campagne di Mondolfo.