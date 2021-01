OSIMO- Monica Santoni il nuovo commissario di Forza Italia per la città di Osimo. Lo ha nominato il Commissario regionale del partito azzurro Francesco Battistoni. Trentotto anni di cui gli ultimi sei passati ad impegnarsi per la propria città e le Marche, Monica Santoni avrà il compito di rinnovare e consolidare la presenza azzurra ad Osimo, con l’obiettivo di coinvolgere chi crede nei valori fondanti di Forza Italia e ne condivide il progetto. Inoltre provenendo dal mondo del civismo Monica Santoni potrà portare avanti con più facilità le idee e le istanze del territorio.

«Ringrazio il senatore Battistoni per la fiducia che cercherò di ripagare con il massimo impegno e dedizione – dichiara il neo commissario Santoni – ad Osimo Forza Italia ha una tradizione prestigiosa che deve essere recuperata e incrementata. Mi è stata data una grande opportunità che cercherò di onorare al meglio cercando di coinvolgere tanti concittadini che credono nel centro destra moderato e vogliono dare voce ad una proposta liberale come quella portata avanti in tutti questi anni da Forza Italia e dal nostro presidente Silvio Berlusconi».

«Con Monica Santoni abbiamo condotto insieme una battaglia storica come le elezioni regionali che ci hanno visto primeggiare sul centrosinistra – dichiara il senatore Battistoni –ci siamo battuti per dare un futuro diverso alle Marche. Ora è arrivato il momento di tornare a programmare e lavorare. È per questo motivo che ho deciso di nominarla commissario di Osimo. Sono convinto, considerate la sua esperienza e la sua straordinaria passione, che potrà svolgere questo ruolo nel migliore dei modi contribuendo alla crescita di Forza Italia».