Forte scossa di terremoto nel centro Italia avvertita anche nelle Marche

PESARO – Una scossa di magnitudo 4.3 è stata registrata dagli strumenti dell’INGV alle 16.05 di giovedì 9 marzo in Umbria ad Umbertide, in provincia di Perugia. Il sisma si è sviluppato a 10 km di profondità.



Il terremoto è stato chiaramente avvertito in quasi tutto il centro Italia, in particolare, vista la vicinanza, nel pesarese e nella provincia di Ancona. Diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco che, al momento hanno ricevuto svariate telefonate ma nessuna richiesta di intervento. Tante le testimonianze ed i commenti sui social, soprattutto nell’alto pesarese.