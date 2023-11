Torna la Form al teatro Gentile a Fabriano per il progetto Le vie di San Francesco nelle Marche

FABRIANO – Torna la Form al teatro Gentile a Fabriano nell’ambito del progetto regionale Le vie di San Francesco nelle Marche sul rapporto tra Francesco d’Assisi e la musica. Un appuntamento per tutta la famiglia, in programma oggi alle ore 17.30 con il Family Concert Francesco, il lupo e altri animali diretto da Emanuele Bizzarri con la partecipazione dell’attore Lorenzo Venturini, che prevede l’esecuzione di una nuova opera commissionata dalla Form al compositore Marco Taralli: il melologo Francesco, il lupo e altri animali, da cui il concerto trae il titolo. Completa il programma la suite Gli uccelli di Ottorino Respighi, del 1928.

Le anticipazioni

«Per Francesco – che fu anche musicista e compositore – la musica è il medium ideale per realizzare l’unione tra Dio, uomo e natura. I Fioretti insistono sulla particolare vicinanza di Francesco con gli animali: quelli mansueti che lo inteneriscono, quelli feroci che diventano domestici. Francesco, il lupo e altri animali – un Bestiario francescano che trae liberamente spunto dalla celebre fiaba musicale di Prokof’ev Pierino e il lupo – ne presenta numerosi: dal lupo di Gubbio, che terrorizzava uomini e divorava animali, alla pecora da lui riscattata perché non venisse venduta al mercato; dalle cicale che disturbavano la predica, agli uccelli che si fermavano attenti ad ascoltare Francesco; dal leprotto che si rifugiava in grembo a lui, al falco che lo svegliava all’alba per la preghiera», anticipano gli organizzatori. Un altro compositore italiano, Ottorino Respighi, nel 1928 dedicò una composizione agli uccelli. Raccolse musiche di autori più antichi, dal Rinascimento al Settecento, che avevano costruito le loro musiche sul verso degli animali volanti: colomba, gallina, usignolo, cucù. Il risultato è una Suite: una successione di pezzi che, preceduta da un Preludio, alterna momenti vivaci ad atmosfere delicate e sognanti. Il concerto, la cui prova generale è stata eseguita ad Osimo con grande successo il 25 ottobre scorso, sarà riproposto, dopo Fabriano, anche per gli studenti di numerose scuole regionali ed extraregionali per approdare infine, il 12 dicembre, al Teatro Apollo di Mogliano.