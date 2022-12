Ancona, la fontana delle Tredici Cannelle torna a sorridere

ANCONA – Domani la Fontana delle Tredici Cannelle sarà restituita alla città. Ieri sera l’anticipazione della notizia l’ha data proprio la sindaca Valeria Mancinelli attraverso la sua pagina Facebook: «È terminato l’intervento di restauro delle storiche Tredici Cannelle-Fonte del Calamo. Venerdì, dalle 17, potremo ammirare dal vivo lo splendore che questa foto fa solo immaginare… In Giunta abbiamo approvato il progetto per recuperare anche la Fontana dei Cavalli di piazza Roma».

Ecco dunque restituito alla cittadinanza e ai turisti che si recano a visitarla un pezzo storico di Ancona, quell’opera ricostruita nel 1559-1560 grazie al progetto dell’architetto lombardo Pellegrino Tibaldi e a maestranze della zona. Il lavoro di rifacimento della fontana, che nei mesi scorsi aveva suscitato anche qualche perplessità e polemica per la questione delle luci colorate, è stato portato a termine grazie a un investimento di 95mila euro, e ha riguardato non soltanto la pulizia e il restauro di tutta la parte visibile, ma anche la sistemazione dell’impianto idrico ed elettrico, nonché, appunto, l’illuminazione, grazie a una luce bianca scelta apposta per esaltare le caratteristiche del monumento, tra i simboli più importanti e antichi della città.

La sindaca Mancinelli, nel suo post, ha portato anche un’altra notizia positiva, quella, cioè del prossimo restauro della Fontana dei Cavalli, o dei Cavalli Marini, di piazza Roma, opera in stile barocco realizzata nel 1758 su progetto di Scipione Daretti con sculture di Gioacchino Varlè, e danneggiata da un grave atto vandalico pochi mesi fa. La fontana è transennata da ottobre, ma la decisione della Giunta annunciata dalla sindaca Mancinelli permetterà il ripristino anche di questo monumento. I lavori dovrebbero cominciare subito dopo le festività natalizie.