Fondi per una scuola in Tanzania, il nuovo spettacolo con Il battito che unisce a Cupramontana

JESI – Uno spettacolo per raccolta fondi per il campus scolastico di Mapinga in Tanzania, nella missione carmelitana di Chang’Ombe, diocesi della capitale Dar-es-Salaam. L’associazione Il Battito che unisce onlus invita il 6 maggio al teatro Concordia di Cupramontana, ore 21.15 per una nuova iniziativa: una esilarante commedia in II atti dal titolo “Coabitazione”, di Luciana Luppi messa in scena dalla compagnia teatrale La Barcaccia. L’associazione “Il battito che unisce” ONLUS costituitasi nel 2011 raccoglie fondi per costruire il campus scolastico di Mapinga, che permetterà di proseguire gli studi ai bambini che oggi frequentano la scuola primaria nella vicina missione carmelitana di Chang’ombe e altri ancora, indipendentemente dal loro credo religioso o condizione sociale.

Grazie a tutti i benefattori oggi a Mapinga vivono e studiano oltre 200 ragazzine e si continua a costruire nuovi piani del grande edificio. Nel terreno di 4 ettari, in parte coltivato, oltre ai due piani dei quattro previsti, sono stati fabbricati: il pozzo per l’acqua potabile, l’alloggio per le suore, l’alloggio del custode con grandi cisterne di acqua potabile sul tetto, il lavatoio e la dispensa, i dormitori per le ragazze con annessi servizi igienici.

Spiega l’associazione: «Questo campus scolastico è un’importante opera da realizzare, perché come tutti i servizi offerti dalla missione come dispensari medici, centri di formazione, asili, case-famiglia, non rappresentano un’aggiunta a servizi già esistenti, bensì l’unica possibilità di ricevere cure indispensabili alla sopravvivenza, oltre che un’istruzione di base. L’operato di questa missione è fondamentale perché per i più l’alternativa è il “nulla”».

Proprio per la realizzazione dei nuovi piani del grande edificio scolastico, l’associazione il Battito che unisce è tornata insieme ai bravissimi attori “della Barcaccia” che si esibiscono in modo del tutto gratuito per passione in nome della solidarietà.

Lo spettacolo

Un’esilarante commedia in II atti dal titolo “Coabitazione” di Luciana Luppi con la regia di Loris Barzon dalla trama singolare, semplice e sempre attuale che narra le vicende di una convivenza alquanto improbabile e complicata. Per le più disparate ragioni economiche, due amici si ritrovano a condividere il ridotto spazio di un bilocale. Quando ormai la situazione sembra giunta al limite, lo spettacolo volge verso un finale inaspettato che proverà che al peggio non vi è mai fine. È il secondo spettacolo che l’associaizione organizza per la scuola di Mapinga, dopo “Gaetano Santangelo. Burattinaio” andato in scena al Pergolesi di Jesi, sempre a fini di raccolta fondi.

Biglietti con prezzo unico di euro 13,00. Info e prenotazioni: Moie – Ottica Centrale Via Risorgimento, 68 tel. 0731 702015. Cupramontana, Sartoria/merceria “Mani d’Oro” via M.Ferranti, 6: 3914230285