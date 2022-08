Fondi per gli asili nido, maxi finanziamento a Castelfidardo

CASTELFIDARDO – Tra i 22 interventi (su 69 richieste) e i 21 milioni di euro destinati alle Marche dal Pnrr con riferimento al “piano di potenziamento di asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, Castelfidardo c’è. La città ha ottenuto l’accesso alle risorse europee Next Generation Eu, un finanziamento di due milioni e 280mila euro che consentirà di migliorare la sicurezza dei bambini attraverso il progetto di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido Girotondo in via XXV Aprile.

Le parole del sindaco Ascani

«Una notizia che ci dà enorme soddisfazione perché il momento in cui si sono aperti i bandi è stato fra i più difficili della nostra amministrazione – commenta il sindaco Roberto Ascani -. Molte scadenze a cui avremmo potuto, e dovuto, partecipare avevano fra i 15 e i 30 giorni di differenza e non lasciavano dubbi sul percorso da seguire. Era necessario fornire in tempi brevissimi studi di fattibilità che potessero considerare, soprattutto in ambito scolastico, vulnerabilità sismiche, criticità logistiche, economiche e giuridiche». I quattro plessi scolastici interessati, il Monumento nazionale, il cinema teatro Astra, il progetto “Vita indipendente” e il cantiere della scuola media che aveva bisogno di una costante attenzione sulla prosecuzione dei lavori, hanno imposto una serie priorità a discapito di tanti altri lavori ordinari. «Nonostante tutte queste criticità abbiamo partecipato alla quasi totalità dei bandi a disposizione per il nostro Comune – prosegue il primo cittadino -. Oggi vedere questo risultato ci rincuora delle scelte fatte e ci fa vedere con fiducia la città del futuro. In due parole: più sicura. Doveroso va il ringraziamento a tutto il personale che ha contribuito, grazie alla tenacia e alla collaborazione, ad ottenere questi finanziamenti».