Le fondazioni di Cupramontana, Maiolati Spontini e Mergo si incontrano

Appuntamento presso la sala consiliare del comune di Cupramontana per approfondire l’inquadramento delle Fondazioni, che erano in precedenza Ipab, rispetto alle norme sulla contrattualistica

CUPRAMONTANA – Le amministrazioni delle fondazioni “Papa Giovanni Paolo II” di Cupramontana, “Gaspare Spontini” di Maiolati Spontini e “Adolfo Conti” di Mergo hanno organizzato un convegno per approfondire l’inquadramento delle Fondazioni, che erano in precedenza Ipab (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza istituiti con legge n.6790/1890), rispetto alle norme sulla contrattualistica e quindi alle questioni relative ad affidamento lavori, servizi e forniture.

L’incontro si terrà il 3 marzo dalle 9,30 presso la sala consiliare del comune di Cupramontana ed è scaturito da un ampio confronto che, negli ultimi mesi, ha coinvolto le amministrazioni delle tre fondazioni rispetto agli appalti e rispetto alla possibilità di attivare delle gestioni comuni tra servizi.

Nel corso della mattinata di studi, i relatori approfondiranno gli argomenti del codice del terzo settore relativamente alle Fondazioni che gestiscono case di riposo e residenze protette.

La prima relazione sarà tenuta dall’avvocato Sara Sileoni che si soffermerà sulla nozione di organismo di diritto pubblico, sull’inquadramento delle Fondazioni ex Ipab in tema di appalti di lavori, di beni e servizi alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. L’avvocato Sileoni, consulente di ex Ipab in tutte le materie relative alle loro attività spiegherà anche la differenza tra ente del terzo settore (Ets) e impresa sociale. La seconda relazione riguarderà gli adempimenti in ordine contabile e fiscale in caso di assunzione della qualifica di Ets o della qualifica di impresa sociale. Ne tratteranno Luca Puliti e M. Ausili Gambacorta dello studio commerciale associato GGDD di Ancona.