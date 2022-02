Fondazione Città di Senigallia, sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario

È stato nominato commissario l'avvocato Corrado Canafoglia. Durerà in carica 12 mesi

La giunta regionale, nella consueta seduta settimanale, ha adottato la decisione di sciogliere il Consiglio di amministrazione della Fondazione “Città di Senigallia” – residenza protetta per anziani – e conseguentemente nominare un Commissario straordinario nella figura dell’avvocato Corrado Canafoglia, in possesso delle competenze professionali idonee per svolgere tale funzione.

Al nuovo Commissario, che durerà in carica 12 mesi, è stato dato mandato, infatti, di adottare tutti gli atti necessari – di ordinaria e straordinaria amministrazione – necessari a ristabilire la condizione di fisiologica operatività della Fondazione, compromessa attualmente da diverse criticità di ordine patrimoniale nonché di riequilibrio finanziario.

L’atto della giunta regionale fa seguito a un corposo dossier trasmesso dal Consiglio comunale di Senigallia, in cui sono state evidenziate molteplici problematiche emerse nelle precedenti gestioni, tali da chiedere un motivato scioglimento del Consiglio di Amministrazione.