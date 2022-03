Folignano, a Villa Pigna il nuovo polo scolastico. Ecco il progetto

FOLIGNANO – «Siamo molto soddisfatti», dice il sindaco Matteo Terrani riguardo il progetto vincitore della gara per il progetto del nuovo polo scolastico. «Sono arrivate numerose proposte e tutte di grande livello. Sarà una struttura all’avanguardia, moderna e antisismica. Recupereremo poi gli spazi dell’attuale scuola media e li restituiremo alla comunità per attività culturali e sociali – continua Terrani -. Ringrazio la commissione per la professionalità dimostrata e gli uffici per il lavoro svolto a supporto».

26 le proposte arrivate da tutta Europa, per il progetto del nuovo polo scolastico di Folignano: la commissione giudicatrice si è poi riunita ed ha formulato la griglia finale. Al primo posto della graduatoria si piazza il Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti (RTP) con capogruppo l’ingegner Valentino Gaudio e l’architetto Orlando Sica (Salerno) come autore del progetto. Al secondo posto RTP da costituirsi con capogruppo Tiarstudio srl (Firenze). In terza posizione RTP da costituirsi con capogruppo l’architetto Giuseppe Diana (Caserta), in quarta RTP da costituirsi con capogruppo Officine18 (Cagliari). Menzione speciale per gli architetti Andrea Sforzin (Venezia) e Fabrizio Giannacchi (Genova).

«La proposta progettuale emerge per le sue qualità architettoniche, individuando le funzioni scolastiche in due diverse strutture fortemente riconoscibili e identitarie. L’organizzazione dei volumi nel lotto si presenta chiara e di impatto. Risulta così la capacità del progetto di essere socialmente inclusivo per creare nuovi spazi aggregativi anche al di fuori dell’attività didattica. L’idea progettuale del polo scolastico è ben sviluppata, capace di rispondere alla primaria esigenza scolastica, ponendo attenzione all’integrazione nel contesto socio urbanistico», si legge nella motivazione della commissione a proposito del progetto vincitore.

La zona scelta per il polo scolastico sarà a Villa Pigna, nel lotto dove sono già presenti la scuola elementare e la scuola materna. Quest’ultima verrà demolita per dare posto al nuovo volume. I fondi sono stati messi a disposizione dall’ordinanza 56 del commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016. I lavori inizieranno nel 2023 e termineranno a fine 2024.

