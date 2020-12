FANO – Starebbe migliorando la situazione relativa al focolaio di Covid-19 che ha riguardato nelle ultime settimane l’Ospedale Santa Croce di Fano. Sono infatti risultati negativi al secondo tampone, i 25 pazienti collocati nella cosiddetta “area grigia” del nosocomio e ricoverati per altre patologie.

Nella giornata del 29 novembre erano state comunicate nuove positività per Coronavirus presso le Unità operative di Gastroenterologia e Medicina 3. Al riguardo si era riunita l’Unità di Crisi dell’azienda ospedaliera Marche Nord, per fare il punto sui posti letto Covid e isolare i pazienti positivi, assicurando la garanzia di percorsi separati per la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. Si era scelto di procedere con lo screening a tutti i dipendenti tramite test antigenico rapido e ripetizione test molecolare a tutti i pazienti ricoverati.

Dopo cinque giorni dall’inizio del focolaio restano dunque 24 i pazienti positivi asintomatici, che sono stati ricoverati e isolati nella Palazzina C, per patologie diverse dal Covid.

«L’attività del presidio Santa Croce di Fano sta tornando pian piano alla normalità e pensiamo che nelle prossime ore il presidio possa tornare ad essere Covid-free» spiega il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera Marche Nord, Edoardo Berselli. Che aggiunge: «La sorveglianza sanitaria delle scorse ore ha dato i suoi effetti e tutti gli interventi e le misure adottate dall’unità di crisi sono stati efficaci. Attualmente Marche Nord ha 124 pazienti Covid positivi, di cui 100 ricoverati al San Salvatore e 24 a Fano. Per riportare il Santa Croce al Covid Free, sono in via di dimissione dai due plessi di Marche Nord 21 pazienti che verranno trasferiti in strutture residenziali. Intanto, al San Salvatore continuano a gestire al meglio l’emergenza, proseguendo anche ad accogliere i pazienti che arrivano dalle altre province della Regione, così come accade da diverse settimane».



Buone notizie quindi anche in ottica di declassamento delle Marche da zona arancione e quella gialla. Al riguardo era intervenuto proprio ieri l’assessore alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini che auspicava un miglioramento della situazione di Fano per evitare l’aggravamento delle terapie intensive.