Fiume Foglia, via ai lavori per evitare esondazioni in via Toscana

PESARO – Ormai oltre 10 anni fa l’allagamento di via Toscana che aveva messo in ginocchio le imprese di quell’area industriale. Dopo una prima trance di lavori per evitare nuovamente il problema, ecco un’altra fase molto importante.

Sono partiti da alcuni giorni a Pesaro i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza del tratto del Fiume Foglia adiacente la zona artigianale di via Toscana. Il cantiere, per un investimento complessivo di 70 mila euro, rientra negli interventi programmati dalla Regione Marche per la prevenzione del rischio idrogeologico.

«Queste opere – spiega il consigliere regionale Andrea Biancani (Pd), presidente della commissione ambiente e governo del territorio – sono strategiche, perché interessano un tratto particolarmente soggetto a esondazioni. L’obiettivo è quello difendere dalle piene il territorio circostante, in particolare la zona artigianale, dove negli anni scorsi si sono verificati pesanti allagamenti. La messa in sicurezza avverrà attraverso il rifacimento e l’innalzamento delle porzioni di argini danneggiate nel corso delle ultime alluvioni».

Per quanto riguarda i tempi, il cantiere dovrebbe terminare in 80 giorni, con una data di fine lavori fissata entro settembre. «La Regione – conclude Biancani – in questi anni si è impegnata costantemente per destinare risorse alla manutenzione dei fiumi, in particolare per le situazioni con le criticità più evidenti. Il tema del dissesto idrogeologico è quanto mai attuale e gli investimenti nella prevenzione non solo aumentano la sicurezza, ma consentono anche di valorizzare le aree fluviali. Ringrazio tutti i tecnici regionali dell’ex genio civile che in questi anni hanno portato avanti molti progetti, dimostrando competenza e grande disponibilità».