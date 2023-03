Fiume di fango sull’Adriatica tra Fano e Marotta. «Situazione grottesca» – FOTO

A riversarsi sulle strade sia il fango proveniente dai terreni agricoli che quello dei tombini non più in grado di ricevere la pioggia

FANO – L’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime 24 ore sulle Marche ha causato non pochi disagi in diverse località tra cui Fano e Marotta. Per diverse ore alcuni tratti dell’Adriatica si sono tramutati in ruscelli di fango rendendo difficile il passaggio e congestionando il traffico.

A riversarsi sulle strade sia il fango proveniente dai terreni agricoli che si sono trovati dopo settimane di siccità a dover fare i conti con un’ingente quantità di pioggia, sia i tombini che, per motivi analoghi, non erano più in grado di ricevere le abbondanti precipitazioni. Diversi i punti dove sono stati segnalati allagamenti tra cui Torrette e Marotta. Tanti gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale per cercare di mitigare i disagi ed i pericoli per la viabilità. A finire sott’acqua anche numerosi garage e seminterrati: necessarie le idrovore per liberarli dal fango che in diversi casi ha raggiunto il soffitto.

«Capisco che il clima stia cambiando ma rimango atterrito vedendo cosa succede con 24 ore di pioggia – commenta un’incredula cittadina di Marotta che fotografa il fango sulla strada all’altezza di Marotta -. Possibile che le fogne e i tombini non siano in grado di ricevere acqua ogni volta che piove? La domanda è lecita: la manutenzione viene fatta? La situazione è veramente grottesca».

Foto di Silvia Bartolucci, Andrea Mura, Gianluca Nattoni, Lorenzo Ceccarelli