Fino al 12 ottobre la misura della quarantena per la classe dell’IIS Galilei di Jesi

Da una settimana la persona contagiata non frequentava le lezioni, dunque il periodo di isolamento è stato in parte già compiuto. Lo fa sapere il dirigente scolastico, Luigi Frati

Durerà fino al 12 ottobre la misura della quarantena disposta dalle autorità sanitarie per gli studenti e i docenti della classe del Liceo Economico Sociale dell’IIS “Galilei” di Jesi, all’interno del quale una studentessa è risultata positiva al coronavirus. E questo perché da una settimana la persona contagiata non frequentava le lezioni, dunque il periodo di isolamento è stato in parte già compiuto. Il caso di positività al Covid-19 è stato registrato nella sede distaccata dell’IIS Galilei presso il Ciof, la struttura ex ufficio del lavoro. Come da prassi, ragazzi e professori della classe saranno tutti sottoposti a tampone. Nel frattempo, per la classe in quarantena è iniziata da lunedì 5 ottobre la didattica a distanza, provvedimento che coinvolge anche altre due classi del LES giacché alcuni loro professori sono in isolamento e non possono svolgere lezioni in presenza a scuola.

Il dirigente scolastico dell’IIS Galilei di Jesi,

Prof. Luigi Frati

«Sabato pomeriggio sul tardi – fa sapere il Prof. Luigi Frati, dirigente scolastico dell’Istituto. – l’Asur AV2 Jesi ci ha comunicato la presenza di un caso positivo per Covid-19 di uno studente frequentante una classe del LES Liceo Economico Sociale, nel plesso del CIOF (secondo piano a noi completamente dedicato con ingresso e percorsi indipendenti) in Viale del lavoro. La referente Covid-19 del plesso, l’Ufficio di presidenza e la segreteria didattica hanno attivato immediatamente il protocollo collaborando con l’Asur alla identificazione dei contatti stretti in ambito scolastico del soggetto. Considerando che da una settimana il soggetto non frequentava, il servizio UOC ISP ha predisposto la misura della quarantena alla classe frequentata e ai docenti interessati fino al 12 ottobre. Il soggetto interessato è a casa in isolamento».

Ed è sempre il prof. Frati a spiegare che «oltre alla classe in quarantena solo altre due classi svolgeranno tutte le lezioni in modalità DAD Didattica a Distanza, per cui abbiamo limitato al massimo i disagi agli studenti e alle altre classi. Domenica 4 ottobre si è provveduto alla sanificazione straordinaria delle aree interessate».

Per tutte le altre classi del IIS Galilei, proseguono con regolarità le lezioni in presenza.