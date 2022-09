Filottrano, tutto pronto per la Granfondo dedicata a Michele Scarponi

FILOTTRANO – Sono stati gli stessi organizzatori della Granfondo Michele Scarponi a posticipare l’evento a domenica 2 ottobre a causa delle elezioni politiche in programma il 25 settembre. Questo per la necessità, tra le altre cose, di non intasare le strade, contribuendo quindi ad agevolare le persone nel recarsi alle urne per esercitare il proprio diritto-dovere di voto. Per la gara comunque è tutto confermato. Si correrà per sostenere il ciclismo giovanile.

La “Granfondo Michele Scarponi-Strade imbrecciate” nasce per ricordare e celebrare Michele Scarponi, l’aquila di Filottrano. L’evento, patrocinato dalla Fondazione Michele Scarponi onlus che si impegna ogni giorno per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, ha come scopo principale sostenere la Scuola di ciclismo “Michele Scarponi”, dedicata ai bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Inaugurata nell’aprile scorso, l’attività giovanile del gruppo ciclistico “Michele Scarponi” si svolge al Bikepark Verdeazzurro di San Faustino di Cingoli. I giovani ciclisti, seguiti da tecnici federali, vengono educati al ciclismo sportivo, alla guida sicura della bicicletta, ad essere un gruppo, al rispetto dell’ambiente che li circonda. Parte integrante del percorso di crescita dei ragazzi è l’insegnamento dell’educazione stradale e della mobilità sostenibile promossa in collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi onlus.

Il Progetto Scuola

C’è anche un altro progetto in corso, il Progetto Scuola. «Il 25 settembre, giorno di nascita di Michele, abbiamo il via alla raccolta fondi per il Progetto Scuola, un progetto chiaro, concreto, realizzato da professionisti – dice il fratello Marco -. Il regalo per celebrare Michele è un regalo per tutti i ragazzi e le ragazze: una donazione per realizzare il progetto. Obiettivo: offrire agli studenti strumenti culturali che educhino alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile perché a Scuola ancora oggi non si parla ancora di questi temi fondamentali. Ogni anno nel mondo sono un milione e 350mila persone che perdono la vita a causa di un incidente stradale ed a farne le spese sono soprattutto bambini e giovani tra i 5 e 29 anni. Il Progetto Scuola, frutto del lavoro di professionisti della sicurezza stradale, dell’urbanistica, di psicologi del traffico e di educatori ambientali, offre una proposta completa e una visione ben precisa: una strada condivisa, sostenibile e senza più vittime. Per farlo partire e portarlo nelle scuole dobbiamo raccogliere 10mila euro e vogliamo farlo entro il mese di ottobre». Si può donare con bonifico sul conto corrente della Fondazione IT81N0854937360000000040274 – causale Progetto Scuola.