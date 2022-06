Filottrano, prende a martellate la moglie e poi si toglie la vita

FILOTTRANO – Dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza stamattina (20 giugno) poco dopo l’alba per soccorrere una donna presa a martellate dal marito in un’abitazione a Filottrano. Ore dopo l’uomo è stato trovato morto nel magazzino dove lavora per un gesto che sarebbe di natura volontaria.

L’intera dinamica è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Filottrano. Dalle prime informazioni emerse però sembra che la coppia, straniera, abbia litigato in maniera violenta e al culmine della lite l’uomo, 52 anni, avrebbe aggredito la donna, 51enne, colpendola più volte. Le urla hanno svegliato i vicini che hanno immediatamente chiamato aiuto. Sul posto è arrivata subito l’ambulanza con la medicalizzata di Jesi. Viste le gravi condizioni in cui versava la donna, è stato richiesto anche l’intervento di Icaro appunto che è atterrato a Filottrano. L’équipe medica ha medicato la donna sul posto trasportandola poi con l’eliambulanza, in gravi condizioni, al nosocomio di Torrette. Il marito era già fuggito. La 51enne non si trova ricoverata in gravi condizioni. Dietro quel gesto ci sarebbero motivi sentimentali.

(Servizio in aggiornamento)