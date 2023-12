Filottrano, premiato il “presepe per Eva”

FILOTTRANO – L’hanno premiato con la civica benemerenza a Filottrano perché da tre anni allestisce un presepe il cui ricavato dei biglietti delle visite viene poi girato alla famiglia di Eva, piccola filottranese che dopo un incidente deve sostenere i costi di terapie importanti.

«Vorrei ringraziare chi ha fatto la mia candidatura per la civica benemerenza, tutta l’amministrazione comunale, i cittadini che sono venuti a visitare il presepio di via Sant’Angelo in questi tre anni lasciando un’offerta per Eva – ha detto Luca Tosi -. Grazie ai miei validi collaboratori che mi aiutano nell’allestimento del presepio sulla strada, mio padre, mio cognato Massimo Meschini e Daniele Pieroni. La quarta edizione è quasi pronta».

Eva è una piccola guerriera. Lo è sempre stata in realtà, una bambina dolcissima e talentuosa di otto anni che ha subito un grave incidente mentre faceva ginnastica artistica. L’urto le ha provocato una lesione incompleta del midollo spinale. Da allora si trova su una sedia a rotelle. Residente a Filottrano, dove la città ha recepito la notizia come un vero choc allora, in epoca pre Covid, la bambina praticava quello sport da tempo. Un fatto terribile che ha cambiato la vita a lei e alla sua famiglia. Considerata la gravità della sua condizione fisica, Eva ha dovuto abbandonare le Marche per andare a Roma all’ospedale “Bambin Gesù” e poi a Firenze in un centro privato che le permette di fare riabilitazione in maniera intensiva e adeguata. I costi per le cure sono elevati e per questo la sua città ha voluto fin da subito darle una mano.