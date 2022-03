Filottrano, la Fondazione Scarponi a Roma per il libro sul grande ciclista

FILOTTRANO – La Fondazione nata in memoria di Michele Scarponi, l’aquila di Filottrano, è stata invitata in Senato dal senatore Ernesto Magorno, sindaco di Diamante in provincia di Cosenza e grande amico della stessa fondazione. È stata l’occasione per presentare il libro a più voci “Caro Michele. Una vita alla Scarponi”, scritto da 58 persone che l’hanno raccontato dal loro punto di vista, ciascuna attraverso un ricordo personale.

Le parole del fratello Marco

«La città di Diamante, che il 13 maggio 2022 sarà tappa del Giro d’Italia, ha voluto stringersi ancora di più alla nostra famiglia e alla causa che portiamo avanti. Il sindaco Magorno ha annunciato che conferirà la cittadinanza onoraria a papà Giacomo e mamma Flavia, i nostri genitori. Un regalo bellissimo che è stato davvero una sorpresa – ha detto il segretario generale della Fondazione, il fratello Marco Scarponi -. Ho ricordato il gesto del piede a terra di Michele e l’insegnamento che ancora oggi riesce a dare attraverso le iniziative che portiamo avanti ogni giorno per la sicurezza stradale e la promozione della mobilità sostenibile, a partire dai bambini delle scuole con insegnamenti importanti che ce lo fanno sentire sempre vicino. È stato bello rivedere la nostra amica Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, che ha voluto essere presente in questa occasione per farci sentire la sua vicinanza, così come ascoltare le belle parole di Francesco Bartalotta, presidente del Consiglio comunale di Diamante e coordinatore del Comitato Tappa, che ha seguito e sostenuto fin dall’inizio le nostre iniziative. Una giornata speciale, con Michele nel cuore».