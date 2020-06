Da Filippo Magnini a Juan Diego Flórez, ecco i magnifici otto per promuovere Pesaro

Otto testimonial d’eccellenza e ambasciatori del territorio, campioni dello sport e della musica, sono i protagonisti della campagna turistica per l'estate "Pesaro, i tuoi spazi"

PESARO – Il tenore Juan Diego Flórez, il baritono Nicola Alaimo, il direttore d’orchestra Michele Mariotti, il pianista Matthew Lee e i campioni dello sport Filippo Magnini (nuotatore), Massimo Ambrosini (calciatore), Carolina Costagrande (pallavolista) e Raffaella Manieri (calciatrice). Sono i protagonisti della campagna turistica per l’estate “Pesaro, i tuoi spazi“, otto testimonial d’eccellenza e ambasciatori del territorio.

«Non è da tutte le città poter contare sulla disponibilità e la simpatia di otto personaggi di valore internazionale, pronti a raccontare la nostra bellezza – così dice il vice sindaco e assessore con deleghe alla Cultura e Turismo Daniele Vimini -. Lo sport e la musica al centro della ripartenza di Pesaro e della sua rinascita verso un’estate da vivere. Un grande grazie in questo senso agli otto testimonial di valore mondiale che faranno proprio il messaggio “Pesaro, i tuoi spazi” campagna che in queste settimane promuoverà la nostra città sui social e sulle principali testate on line nazionali».

“Vieni a Pesaro e troverai i tuoi spazi” è un claim che sta viaggiando tra whatsapp e social, con l’obiettivo di promuovere il territorio pesarese e le opportunità che offre. Dai grandi eventi, come Popsophia, Mostra del Cinema, Rof, ai grandi spazi, con 738 ettari di parchi attrezzati, 52800 metri quadrati di piazze e aree pedonali, 1584 ettari del Parco San Bartolo, 90 chilometri di piste ciclabili, 2870 metri lineari di spiagge libere, 1710 metri lineari di spiagge in appalto (per una superficie di 110500 metri quadrati).

Oltre alle ville e ai palazzi storici (Palazzo Ducale, Palazzo Mazzolari Mosca, Palazzo Toschi Mosca, Palazzo Gradari e la berlina Mosca, Palazzo Montani Antaldi, Palazzo Olivieri, Palazzo Ciacchi, Rocca Costanza, Villa Caprile, Villa Imperiale, Villa Miralfiore, Villa Molaroni, Villino Ruggeri) e ai castelli e borghi del territorio (tra cui Fiorenzuola di Focara, Candelara, Ginestreto, Novilara, Monteciccardo).