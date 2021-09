Fiera di San Nicola, controlli a campione per il Green pass e lotta all’abusivismo

Al via da oggi, venerdì 10 settembre, la manifestazione tra le più grandi e antiche della costa adriatica. Modifiche alla viabilità e presidio di sicurezza in viale Zara

PESARO – Fiera di San Nicola, si parte. Controlli a campione e presidio di sicurezza in viale Zara. Lotta senza quartiere agli abusivi.

Per i tre giorni della Fiera di San Nicola, manifestazione tra le più grandi e antiche della costa adriatica, in programma nella zona mare da venerdì 10 a domenica 12 settembre, sono stati pianificati servizi di controllo in coordinamento tra Questura, forze dell’ordine e polizia locale che, insieme a Pesaro Parcheggi e al Centro operativo del Comune, verificheranno che la manifestazione si svolga in sicurezza.

Previsti controlli a campione per verificare che i visitatori siano in possesso del Green pass come da normativa nazionale, in vigore dal 6 agosto, che obbliga gli utenti a mostrare il certificato verde per accedere alle Fiere ed altri tipi di eventi. Si ricorda che, per passeggiare all’interno della Fiera, sarà necessario indossare la mascherina, mantenere il distanziamento e igienizzarsi con frequenza le mani.

La polizia locale avrà una postazione fissa all’interno della Fiera, in viale Zara all’incrocio con viale Trieste, che sarà anche punto di concentrazione per le altre forze di Polizia, per i Vigili del Fuoco, per la Protezione civile e per il team che si occupa della sicurezza per Pesaro Parcheggi.

Nella stessa zona sarà presente un presidio della Croce Rossa Italiana per il pronto intervento sanitario. La sorveglianza sarà dedicata anche all’eventuale presenza di venditori abusivi e al rispetto delle norme sul commercio.

Tutta la zona mare interessata dalla Fiera subisce importanti modifiche della viabilità indicate dall’ordinanza 1592/2021. Per gli autorizzati (residenti, clienti hotel, fornitori, etc) sarà possibile percorrere sia viale Battisti, sia il percorso esterno “di emergenza” che collega via Zanella, lungomare Nazario Sauro, piazzale della Libertà e viale Zara. Prevista la possibilità, solo per raggiungere aree private, di transitare per brevi tratti all’interno della Fiera nelle seguenti fasce orarie: dalle 23 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 20.