Fiera di San Ciriaco: date, luoghi ed eventi dell’appuntamento più amato da Ancona

ANCONA – Una fiera da mare a mare e interamente organizzata dal Comune di Ancona tramite Ancona Servizi. Torna la tradizionale Fiera di San Ciriaco, che da viale della Vittoria, piazza Cavour, corso Garibaldi e piazza Pertini coinvolgerà tutto il cuore della città, richiamando un folto pubblico nei giorni dal 1° al 4 maggio 2025. La manifestazione è stata presentata questa mattina in Comune in una conferenza stampa con la partecipazione del Sindaco, Daniele Silvetti; dell’assessore alle attività economiche e grandi eventi, Angelo Eliantonio; dell’assessore ad Ancona Servizi, Daniele Berardinelli; dell’assessore alla Culture, Marta Paraventi e dei rappresentanti di Ancona Servizi, Andrea Ciccarelli e di CO.GE.VO Giovanni Recchi e Matteo De Carlo.

I LUOGHI

Una fiera, tre eventi. Per caratterizzare al meglio l’area coinvolta, anche la Fiera di San Ciriaco 2025 è suddivisa in tre eventi diversificati, per zona e per merceologia:

– La Fiera Tradizionale, in Viale della Vittoria;

– Il Mercatino Artigiano, la Campionaria in Corso Garibaldi e Piazza Cavour;

– San Ciriaco Street Food, in Piazza Pertini.



I NUMERI

Saranno 462 gli espositori tra fiera tradizionale, fiera campionaria e street food, 26 in più rispetto gli ani precedenti con l’occupazione di quasi 10mila metri quadrati, così suddivisi:

al viale della Vittoria e parte alta Corso Garibaldi saranno presenti 375 espositori della fiera tradizionale.

In piazza Cavour e parte bassa corso Garibaldi presenti 60 posteggi dedicati alla campionaria oltre alle associazioni di volontariato.

Due punti ristoro dedicati alla degustazione delle tipicità di mare nel canalone di Piazza Cavour a cura di CO.GE.VO. (Consorzio di gestione della pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Ancona) nell’ambito del progetto Mare Magnum. In piazza Pertini, la grande festa del gusto con il classico street food con oltre 25 postazioni

LE DATE, GLI ORARI

La Fiera si svolge dal 1° al 4 maggio 2025 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 Piazza Pertini dove si svolgerà San Ciriaco Street Food che anticiperà, come in passato, l’apertura degli stand gastronomici, creando l’effetto ‘vigilia’. In Piazza Pertini gli orari saranno:

mercoledì 30 aprile ore 18.00-24.00

giovedi 1 maggio ore 12.00-24.00

venerdi 2 maggio ore 12.00-24.00

sabato 3 maggio ore 12.00-24.00

domenica 4 maggio ore 12.00-24.00

LE MANIFESTAZIONI

Piazza Pertini

Nell’ambito di “San Ciriaco Street Food” in Piazza Pertini, è stato predisposto un programma di intrattenimenti musicali, a partire dalle ore 19.00. Questo il programma:



MERCOLEDI’ 30 APRILE

Tributo Vasco Rossi con le SENSAZIONI CARDIOVASCOLARI

a seguire

LA REGINA DJ SET (commerciale/trash)

GIOVEDI’ 1 MAGGIO

COVER BAND ANNI 80 Internazionali con i PYT

VENERDI’ 2 MAGGIO

GABRI MATA DJ SET (commerciale/house)

SABATO 3 MAGGIO

Cover rock band con i THE STEEL BONES

a seguire

I RICHIESTISSIMI storico programma radio delle emittenti Anconetane degli anni 80

DOMENICA 4 MAGGIO

Concerto J THOMPSON and FRIENDS

Arriva ad Ancona il sassofonista di Zucchero; si tratta di una interessante anteprima visto che l’artista sarà di nuovo presente ad Ancona allo Stadio del Conero il 19 giugno prossimo in occasione del concerto di Zucchero.

Come da tradizione, nel giorno del Patrono, il Comune organizza la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze, i Ciriachini che quest’anno si terrà in piazza della Repubblica davanti al Teatro delle Muse. La vendita delle cartelle avviene prima e durante la Fiera. L’estrazione avverrà il 4 maggio alle ore 19:00 in piazza Diaz.

LE DICHIARAZIONI

DANIELE SILVETTI, SINDACO DI ANCONA

«Ringrazio tutti per lo sforzo di ridare alla città una fiera di alto livello e di qualità; abbiamo voluto dare vigore alla manifestazione ripartendo da forze interne con l’organizzazione in house grazie ad Ancona Servizi ed anche il progetto grafico ha un aspetto culturale che risalta la figura di San Ciriaco per il quale il 30 Aprile avremo le risultanze degli ultimi studi ed analisi effettuati sulla salma del nostro patrono. Metteremo, con questa manifestazione, in risalto Ancona con le sue tradizioni, i suoi colori, città capoluogo e soprattutto punto di riferimento dell’Adriatico».

ANGELO ELIANTONIO, ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E GRANDI EVENTI

«Tra le novità Intanto la gestione. Dopo 25 anni cambia la gestione della Fiera di S. Ciriaco. Gestione che noi abbiamo voluto in house, affidata ad AnconaServizi, la nostra multiutility al 100%. L’azienda è riuscita a vincere tutte le complessità del caso, parliamo di un evento con 462 espositori, 26 in più rispetto allo scorso anno. Parliamo di espositori che saranno ubicati al viale per la fiera tradizionale, in Piazza Cavour e nella parte alta di Corso Garibaldi per la Fiera Campionaria dedicata ai produttori e artigiani. E poi il food in Piazza Pertini dove – questa è la novità rispetto agli anni passati – abbiamo allestito un vero e proprio palco per impreziosire l’evento della fiera con cinque serate di eventi musicali che culmineranno con l’ultimo, il più importante il 4 maggio con James THOMPSON che è il sassofonista di Zucchero che sarà ad Ancona il 19 giugno. Altra novità la cerimonia delle benemerenze, i Ciriachini che si terrà quest’anno in piazza della Repubblica, quindi davanti al Teatro delle Muse, un luogo centrale, sicuramente molto identitario come identitario è il nuovo logo della manifestazione che richiama il cuore delle tradizioni della nostra città».

DANIELE BERARDINELLI, ASSESSORE AD ANCONA SERVIZI

«È la prima fiera organizzata da Ancona Servizi, non solo per quello che riguarda l’organizzazione, ma anche per quelli che sono tutti i servizi coinvolti nella messa a punto della manifestazione. Evento che credo che sia – visti i numero di espositori e di visitatori – una risorsa per tutta la città. E’ opportuno sfruttare al meglio questa occasione proprio per sostenere il tessuto imprenditoriale e sociale dorico».

ANDREA CICCARELLI, AMMINISTRATORE UNICO ANCONA SERVIZI

«Nella organizzazione della fiera abbiamo coinvolto tutte aziende del territorio anconetano che hanno lavorato e stanno lavorando con noi per la realizzazione della manifestazione – ha affermato Andrea Ciccarelli amministratore unico di Ancona servizi -. Il nostro personale sarà in campo in quei giorni insieme anche a 16 ausiliari della sosta che lavoreranno per garantire gli attraversamenti pedonali durante tutta la fiera».

MARTA PARAVENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA

«Abbiamo voluto favorire l’ingresso agevolato, durante il periodo della fiera, per la mostra Rinascimento Marchigiano proprio per incentivare il pubblico a raggiungere questa esposizione davvero di grande valore. Presenti anche pacchetti di visita integrati con ingresso al marciaronda. Quindi fiera, relax, shopping ma anche arte e cultura con una offerta appetibile sia per cittadini anconetani che per i visitatori provenienti da altre città».

GIOVANNI RECCHI PRESIDENTE E MATTEO DE CARLO VICEPRESIDENTE DELLA COGEVO ANCONA

«Ringraziamo l’Amministrazione comunale per questa opportunità. Durante la fiera proporremo il nostro prodotto a km 0, presenteremo un prodotto fresco il nostro pescato che è anche garantito qualitativamente grazie ad una tracciabilità informatizzata. Offriremo un menù variegato e innovativo con al centro la nostra vongola e con un buon rapporto anche di qualità-prezzo».