Fiaip Pesaro: «Mercato degli affitti delle case frizzante, per i negozi tutto fermo»

PESARO – Se da una parte il mercato immobiliare riguarda le compravendite, dall’altra ci sono gli affitti. Altro tema chiave per interpretare i segnali economici del momento, soprattutto se parliamo di locazioni di negozi.

La Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) ha pubblicato l’osservatorio annuale con prezzi e tendenze.

Sul lato affitti, il segnale è chiaro come spiega il suo presidente provinciale Fiaip Tommaso Andreani: «Per quanto riguarda gli affitti di abitazioni il mercato è frizzante, la domanda è tanta. Ma per le locazioni e compravendite di negozi, tutto è quasi fermo, colpito dalla crisi. Le incertezze del momento fanno sì che la capacità imprenditoriale sia ridotta, e diversi imprenditori hanno lasciato i loro negozi. Solo con l’aiuto di politiche mirate dello Stato come l’applicazione della cedolare secca per le locazioni commerciali, si potrà rilanciare questo comparto».

Tommaso Andreani presidente Fiaip Pesaro

Sulle abitazioni la domanda è concentrata sulle zone centrali (49%) mentre per il semicentro la scelta è al 37%, infine le periferie al 13%. La scelta ricade su abitazioni medio grandi al 50% mentre i bilocali sono al 34%.

A prendere case in affitto sono per il 37% ragazzi tra i 20 e 30 anni, al 41% tra i 31 e 40 anni e al 21% gli over 40. Il 21% sono single mentre il 43% sono famiglie.

Il presidente regionale Fiaip Emanuele Fiori sottolinea che «la chiusura forzata ha portato a vivere di più la casa, un ritorno al passato, per questo la ricerca cade su soluzioni con giardini o terrazzi o comunque medio grandi che diano una migliore vivibilità. L’edilizia rappresenta sempre un motore per la ripartenza dell’economia».

Quanto ai prezzi un 2 camere in centro e al mare si paga dai 500 ai 650 euro. Quanto ai negozi il prezzo va dai 26 euro ai 35 al metro quadro in via Branca e via Rossini. Dunque chi vuole aprire una attività di 100 metri quadri arriva a pagare fino a 3500 euro al mese. Non una cifra facile da sostenere in questa fase.

I negozi si pagano dai 16 ai 25 euro al mq in via San Francesco e il corso mentre nelle vie secondarie si scende fino ai 10 euro al metro quadro.

Il mare rappresenta la punta di diamante della città e un affitto di una casa varia da 550 euro ai 700 euro per 2 camere mentre per 3 camere fino a 1000 euro. I negozi invece si pagano da 10 a 25 euro al mq.



I prezzi degli affitti delle abitazioni calano a Soria e Baia Flaminia tra 500 e 650 euro per due camere, mentre a Muraglia Montegranaro la cifra si aggira sui 500/600 euro così come a Pantano, Celletta, Miralfiore, Villa San Martino, Villa Fastiggi, Tombaccia e Torraccia.

Per Vismara e Cattabrighe si scende per due camere a 450/550 euro, mentre al Ledimar si trovano da 380 a 450 euro al mese per due camere così come a Novilara e Candelara.

Chiude il ragionamento il rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini, che ha curato il report. «Per quanto riguarda le locazioni i giovani cercano appartamenti in centro, mentre si riduce fortemente la presenza di stranieri. Secondo l’indagine il 58% ritiene che il numero degli affitti rimarranno stabili nel 2021 mentre il 50% pensa che i prezzi potranno salire».