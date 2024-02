Festival di Sanremo, da Castelfidardo l’hair stylist Damiano Brandoni per acconciare i vip

CASTELFIDARDO – Damiano Brandoni, hair stylist della nota parrucchieria e barber shop di Castelfidardo, si sta occupando del look delle star del Festival di Sanremo.

Il giovane professionista è già al servizio dei cantanti per occuparsi delle loro chiome in vista del festival che comincerà martedì e per cui c’è grande attesa in tutta Italia. Un vanto per il professionista e per la città della fisarmonica: Brandoni è a contatto con i più grandi nomi della canzone italiana e con i conduttori di Sanremo, un’occasione unica per mostrare il suo talento già dimostrato a tanti.

«Una grande emozione che si rinnova per me poter partecipare al grande evento. Qui c’è già grande fermento», dice l’hair stylist che ha acconciato tante teste famose anche nel suo locale fidardense. Sarà un tour de force nella capitale della canzone del Belpaese ma di certo regalerà grande soddisfazioni. Il fidardense è già a contatto con i grandi nomi della musica italiana, da Elodie a Marco Mengoni, solo per fare alcuni tra gli esempi più noti al grande pubblico, con cui non ha mancato di immortalarsi in un selfie dietro le quinte frequentate da tanti professionisti del settore.

Brandoni, oltre a essere già stato a Sanremo negli anni scorsi nella stessa veste, ha già avuto l’onore e l’onere di acconciare le top model della Fashion week di Milano e i vip al Festival del cinema di Venezia.