ANCONA – Arma dei Carabinieri in festa per il 208esimo anno della sua fondazione. La ricorrenza, celebrata il 5 giugno a Roma e a seguire in tutti i Comandi territoriali, ha avuto luogo con una cerimonia militare oggi pomeriggio nel cortile della Caserma “Giovanni Burocchi” di Ancona, sede del Comando Legione Carabinieri “Marche”. Alla presenza del Prefetto della provincia di Ancona Darco Pellos e delle autorità civili e militari – una contenuta partecipazione per via della situazione pandemica – la cerimonia militare si è svolta con sobrietà ma con il pensiero rivolto a tutti coloro che hanno sofferto e hanno perso la vita in servizio e per l’emergenza epidemiologica. Il pensiero affettuoso dei colleghi è andato in particolare all’appuntato Federico La Rotonda della Centrale Operativa della Compagnia di Macerata. Nel corso dei festeggiamenti per i suoi gloriosi 208 anni di storia, scritti anche grazie a piccoli grandi eroismi dei militari che quotidianamente, con la loro presenza al fianco delle persone, ne garantiscono la sicurezza, l’incolumità e la tutela.



Presenti numerose autorità civili e militari. Il Prefetto di Ancona Darco Pellos, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il presidente della Corte d’Appello delle Marche Luigi Catelli, il presidente della Corte d’Appello di Ancona Luigi Ortensi, il Procuratore capo Monica Garulli, il comandante regionale della Guardia di Finanza Marche generale Fabrizio Toscano, il Questore di Ancona Cesare Capocasa, il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Luisa Motolese, il comandante dei carabinieri Forestali Marche generale di brigata Gianpaolo Andreatta. Non sono voluti mancare i rappresentanti delle tre sigle sindacali dell’Arma dei carabinieri: Giuseppe Lisco (NSC nuovo sindacato carabinieri), Paolo Petracca (Unarma Marche) e Paolo De Angelis (Sim carabinieri).

Il Prefetto Darco Pellos insieme al generale Fabiano Salticchioli



Gli encomi

L’Arma dei Carabinieri si è distinta per le numerose operazioni di assistenza alla cittadinanza che attestano l’incisiva presenza sul territorio, tra le quali emerge il salvataggio di un cittadino marchigiano da parte del maresciallo ordinario Emiliano Gatta, in servizio presso una Stazione dipendente e le importanti operazioni di servizio, tra cui spicca la gestione della risposta operativa del sequestro di uno scuolabus nell’interland milanese da parte dell’appuntato scelto qualifica speciale Domenico Altamura, oggi in servizio nella città di Ancona.

Encomio solenne come prima attestazione di merito del comandante generale dell’Arma dei carabinieri Generale di Corpo d’Armata Luzi al luogotenente carica speciale Patrizio Tosti comandante della Stazione di Caldarola e al carabiniere Angelo Salvarezza della stessa Stazione per aver salvato un uomo, il 25 aprile 2021, che era esanime all’interno di un uliveto dove si era sprigionato un violento incendio. Encomio solenne del comandante interregionale “Podgora” Generale di Corpo d’Armata Burgio al maresciallo maggiore Lorenzo Ceglie comandante del Norm della Compagnia di Tolentino per l’arresto di due persone il 2 novembre 2021 a Tolentino, che avevano dissimulato una lite in famiglia per occultare stupefacente in casa. Encomio semplice del comandante della Legione carabinieri Marche Generale di Brigata Salticchioli al comandante del Norm della Compagnia di Camerino tenente Paolo Rinaldi, all’addetto del Norm luogotenente carica speciale Domenico Fiorelli, al comandante della stazione di Pioraco luogotenente carica speciale Claudio Fabbrizio e all’addetto del Norm della Compagnia di Camerino luogotenente Emanuele Giordani per aver individuato e arrestato un piromane seriale responsabile di 9 incendi in provincia di Macerata, il 3 giugno 2021. L’encomio semplice del generale Salticchioli anche ai militari del Norm della Compagnia di Pesaro appuntato scelto qualifica speciale Christian Piscopiello e l’appuntato scelto qualifica speciale Michele Lazzarini per aver salvato un aspirante suicida sotto al treno (Fano, il 2 aprile 2021). Encomio semplice anche per i carabinieri della Stazione di Offida, l’appuntato scelto qualifica speciale Osvaldo Minicucci e l’appuntato scelto qualifica speciale Andrea Pelliccioni per aver salvato un uomo che, aggrappato alla ringhiera del balcone al terzo piano di una palazzina, minacciava di lanciarsi di sotto. È successo il 25 marzo dello scorso anno. Encomio semplice del Comandante della Regione carabinieri Forestali Marche Generale di brigata Andreatta al comandante del Nucleo comando carabinieri Corpo forestale Gruppo di Ancona maresciallo ordinario Andrea Maiolatesi e all’addetto Nipaff di Ancona appuntato scelto qualifica speciale Giorgio Morbidelli per l’indagine sull’alluvione di Senigallia portata avanti dall’ottobre 2015 all’agosto 2017 che ha consentito di accertare le responsabilità penali del disastro, costato la vita a tre persone.



La presenza del Generale di Corpo d’Armata medaglia d’oro al valor militare Rosario Aiosa, dell’Ispettore regionale per le Marche dell’Associazione Nazionale Carabinieri Generale Tito Baldo Honorati, della signora Giovanna Paolone vedova del maresciallo capo medaglia d’oro al valor militare Sergio Piermanni e del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sugellano l’operato dei Carabinieri in servizio e in congedo con la consegna di riconoscimenti ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio. «L’opera di prossimità dell’Arma – ha ricordato il generale Salticchioli – che nell’ultimo anno ha perseguito l’85% dei reati, è stata tradizionalmente alimentata, dai valori morali, etici e intellettuali cui aderiscono convintamente tutti i militari, dalla maggiore attenzione sempre rivolta ai più deboli che si trovano maggiormente esposti a rischi di sopraffazione. È così che l’Istituzione vuole sempre positivamente differenziarsi per impegno, dedizione, altruismo, generosità, umanità, ma anche fermezza, superando la palude dell’indifferenza».



L’attività operativa

Dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022 i carabinieri della Legione Marche hanno perseguito 36.417 reati complessivi in collaborazione con le altre forze di polizia, di cui 30.213 cioè l’82,96% solo dall’Arma. Sono stati identificati 7.861 autori di reati. Sono state denunciate 9.823 persone e arrestate 799. I militari hanno indagato su due omicidi identificando i responsabili di entrambi gli efferati crimini: arrestate due persone e denunciate 3. Sono state avviate le indagini sulle 171 rapine consumate sul territorio, per le quali sono stati identificati 81 autori, 194 i denunciati e 84 le persone arrestate. Tante anche le estorsioni: 140 di cui 56 autori sono stati identificati, 99 persone denunciate e 36 arrestate. Sui 9.629 furti consumati, sono stati identificati 687 autori e denunciate 1.194, 198 arrestate. Sono state perpetrate 5.154 truffe: identificati 1185 autori, denunciate 1545 e arrestate 11 persone. Quattro i casi di usura, con 3 autori identificati e 6 persone denunciate e 2 arrestate. Importante l’impegno per il contrasto al traffico di stupefacenti, con 700 persone denunciate e 185 arrestate. Sono stati sequestrati 528,377 kg di sostanza stupefacente di cui 5,371 kg di cocaina, 2,885 di eroina, 40,074 kg di hashish e 480,047 di altre sostanze. Sequestrate 233 piante di cannabis indica. Sono pervenute al 112 ben 123.371 richieste di intervento; sono stati eseguiti 5.884 servizi di ordine pubblico e 1.954 ispezioni di tutela della salute pubblica; 81 di tutela dell’ambiente e 11 di tutela del lavoro. Sei quelle di tutela del patrimonio artistico. Notevole anche l’impegno delle Unità Cinofile con 194 interventi, 155 attività di ricerche di persone, esplosivi e stupefacenti e 263 unità impiegate.

I reparti schierati

Il comandante della Legione Carabinieri Marche Generale Salticchioli