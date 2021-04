Fermo, Tipicità Phygital Edition al via con un messaggio del ministro Di Maio

Sabato 24 aprile alle 15 prende il via la nuova Tipicità Phygital Edition. con un’apertura di profilo internazionale.

«È la Tipicità della transizione verso un nuovo modo di proporsi!», le parole del direttore Angelo Serri, che aggiunge: «Digitale e fisica, inclusiva, in connessione con il mondo, agile, ma profonda nei contenuti, utile alla ripartenza del nostro territorio».

Sarà un messaggio di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ad aprire l’incontro di opening dal titolo “Nuove rotte di sviluppo glocale”, dal Fermo Forum in diretta sui canali social di Tipicità.

A confronto amministratori, accademici ed ospiti internazionali, accolti idealmente da Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo. Previsti gli interventi del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e di quello della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini.

In agenda anche i contributi dei rettori degli Atenei partner di Tipicità: Claudio Pettinari per Unicam, Francesco Adornato per Unimc e Gianluca Gregori per Univpm.

Spunti e punti di vista sul contesto internazionale saranno invece apportati dal presidente Enit Giorgio Palmucci, insieme a Marianna Simeone, delegato del Quèbec in Italia, la provincia canadese che è ospite d’onore di questa edizione.

Collegamento da Dubai con Mauro Marzocchi, segretario generale della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti, insieme ai sindaci di Ansbach (Germania), Anglet e Cagne Sur Mer (Francia).

In conclusione, sarà il direttore generale di Banco Marchigiano, Marco Moreschi, a fare “sintesi” e tracciare le nuove rotte di sviluppo glocale che si presentano in questa nuova era, per le Marche e per l’Italia.

Tipicità Phygital Edition sarà un “cuore pulsante” di contenuti, stimoli e confronti fino al 2 maggio, con tanti personaggi locali ed altri di caratura internazionale che si confronteranno con la vasta community di Tipicità. Domenica 25 aprile alle ore 11, appuntamento dedicato a Fermo e debutto di Tinto (Radio 2 Decanter) con il format “Che bontà. Racconti di Tipicità”.

Tipicità è organizzata dal Comune di Fermo in collaborazione con la Regione Marche e un nutrito pool di partner capitanati dal Banco Marchigiano, project partner dell’iniziativa. Tutti gli appuntamenti e le opportunità di interagire ed acquisire benefit “territoriali” su www.tipicita.it.