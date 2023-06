Fermo, precipita durante un lancio: grave paracadutista

L'uomo, un 44enne, era precipitato ieri nel campo di volo del fermano. Portato all'ospedale regionale di Torrette versa in gravi condizioni

FERMO – È in gravi condizioni un uomo di 44 anni che nel pomeriggio di ieri – 27 giugno – è precipitato durante un lancio con il paracadute in un campo di volo del Fermano. L’uomo soccorso dall’eliambulanza è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette dove è stato ricoverato in Clinica di Rianimazione presso l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

Da quanto si apprende l’uomo, un maceratese, stava compiendo un lancio di addestramento quando per cause ignote è precipitato. Il 44enne è in prognosi riservata.