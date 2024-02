Fermo e Petritoli in festa per Carolina che compie 102 anni

102 candeline per la signora Carolina Marcozzi, attorniata dal calore e dall’affetto delle famiglie dei figli. Per lei i saluti di due Comuni

FERMO – 102 candeline per la signora Carolina Marcozzi (Carla De Lesà) nata a Petritoli ma residente a Ete Caldarette di Fermo. Anche il Comune di Fermo e il Comune di Petritoli hanno voluto omaggiarla per porgerle i migliori auguri. Il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e l’assessore al Turismo di Petritoli Marco Vesprini hanno voluto porgere personalmente gli auguri alla signora e l’hanno festeggiata insieme ad amici e parenti.

Una vita in salita è stata quella di Carolina, il lavoro in campagna, i figli da crescere cui ha trasmesso valori saldi, ma sempre affrontando tutto con grande forza e determinazione. Carolina ama passare le giornate a leggere, a vedere la tv e a stare in compagnia dei suoi cari.

Un bel momento di festa nei giorni scorsi per Carolina, attorniata dal calore e dall’affetto delle famiglie dei figli Giuseppe e Anna, dei quattro nipoti, del pronipote e di tutti coloro che sono intervenuti al momento organizzato per lei, per festeggiarla, esprimendole tanto affetto e stima.