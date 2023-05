Fermo, parla Simone Antolini: «Sposo Cecchi Paone e scendo in politica»

FERMO – L’Isola dei famosi? Per Simone Antolini, è stata «un’esperienza bellissima». Il fidanzato del giornalista e divulgatore scientifico Cecchi Paone conferma i rumors sul matrimonio: «Ora, compriamo casa a Roma e scendo in politica».

Antolini, classe 2000, è reduce dal reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Lui e Alessandro Cecchi Paone, coppia nella vita e nel gioco, hanno però abbandonato la trasmissione per motivi di salute: «Adesso sto andando in vacanza, con Alessandro».

«L’isola ha rafforzato il nostro rapporto simbiotico. Se lui non fosse stato la persona giusta, a quest’ora ci saremmo già lasciati». Qualche settimana fa, sull’isola, Simone ha avuto un collasso: «È stata colpa del caldo, della poca idratazione, dell’alta temperatura e di quei 30 grammi di riso stracotto».

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini a “L’isola dei famosi” (foto per gentile concessione dell’intervistato)

Durante l’intervista, si sente una bimba in sottofondo: è Melissa, la figlia che Simone ha avuto con la sua ex compagna: «Ad agosto compirà 5 anni e sarebbe bello che Alessandro potesse adottarla». Una possibilità, questa, che però non è contemplata dall’ordinamento giuridico italiano.

Per questo motivo, i due voleranno all’estero per i fiori d’arancio: «La data precisa del matrimonio? Beh, ancora non la sappiamo – glissa Antolini – Però, come luogo, stiamo pensando agli Stati Uniti». Una favola, quella di Simone e Alessandro, iniziata tramite social nel pieno della pandemia.

«Ho iniziato a mettere reazioni e a condividere post e opinioni. Lui si accorse di me e mi scrisse. Mi capiva perché anche io, come lui, avevo avuto una storia con una donna». Antolini, infatti, ha scoperto la propria omosessualità solo dopo la fine della relazione con la sua ex: «Alessandro mi ha proposto una cena. Il primo appuntamento saltò, ma poi ci vedemmo a Rimini. Mi affascinò molto, mai nessuno mi ha guardato così. Mi piaceva il suo modo di parlarmi, mi sentivo davvero amato».

La coppia nel reality di Canale 5 (foto per gentile concessione dell’intervistato)

«Da lì – prosegue – iniziammo la nostra frequentazione. Il 18 aprile abbiamo festeggiato il nostro anniversario a “L’isola”. Tre mesi dopo che ci eravamo conosciuti, uscirono le nostre foto sul settimanale Chi». Si trattava di alcuni scatti che mostravano Antolini e Cecchi Paone in barca, in costiera amalfitana.

«All’inizio, venni quasi schifato, subii commenti omofobi. Ora, invece, sono acclamato. La gente mi dice: ˈSei entrato a L’isola come il fidanzato di… e ne sei uscito come la persona che seiˈ». Ora, sull’orizzonte del futuro, c’è una casa a Roma, la città del cuore di Simone: «Alessandro adora Milano, io Roma. Lui è ultra razionale, io sono a tratti esoterico. Ecco perché mi piace Pesaro». Le nozze in Italia? «Forse a Milano, ma vedremo».

Certo è che il primo sogno di Simone, che vive da sempre a Montone (in provincia di Fermo), è la politica. Al secondo posto, ecco la tv: «Una tv non trash, che sia utile e intelligente, educativa e formativa. La politica? Beh, grazie ad Alessandro sono sempre più attivista, seguo la politica da quando avevo 12 anni. Vorrei entrare in un Partito Democratico rinnovato. In politica, ci sono troppe parole, servono invece più dimostrazioni. Le parole vanno applicate e sui diritti LGBT c’è tanto da fare».