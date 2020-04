Il Dipartimento Materno-Infantile dell’Area Vasta 4 offre alle donne in dolce attesa consigli e suggerimenti sul momento della nascita in questo momento di emergenza sanitaria legata al Covid-19

FERMO – Corso online per le donne in dolce attesa al “Murri” di Fermo. Scartozzi: «Vicini alle mamme in questo delicato momento di emergenza sanitaria».

Il Dipartimento Materno-Infantile dell’Area Vasta 4 offre alle donne in dolce attesa un corso pre-parto online interattivo per rispondere, in modo efficace e concreto, al delicato e lieto evento del parto in questo momento di emergenza sanitaria legata al Covid-19. Oltre ai normali consigli che verranno dati alle mamme sul momento della nascita, il corso offre anche dei suggerimenti specifici per evitare il contagio da Covid-19 offrendo una rete di supporto alle donne incinta.

«Durante il corso spieghiamo tutti i percorsi che seguiamo al momento per garantire la massima sicurezza in questo periodo di emergenza sanitaria e daremo informazioni alle donne incinta su quello che è lo stato d’ansia dato che molte mamme sono spaventate e pensano che il proprio bambino possa contrarre il virus – spiega il primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Murri” di Fermo Alberto Maria Scartozzi -. Cerchiamo quindi di dare informazioni necessarie per vivere in tranquillità questo importante momento».

Il corso, suddiviso in dieci incontri, sarà gestito dalle ostetriche e il ginecologo sarà presente a uno degli appuntamenti che avverranno online, tramite Skype, con le gestanti.

Da sinistra: il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Fermo Alberto Maria Scartozzi con il direttore dell’Area Vasta 4 Licio Livini

«Sarà possibile anche confrontarsi con la primaria del reparto di Pediatria, la dottoressa Luisa Pieragostini, per quanto riguarda il puerperio e l’allattamento – spiega il primario Scartozzi -. Nel corso dell’ottavo incontro poi ci sarà la visita nel centro nascite per far familiarizzare le donne incinta con il reparto. Sarà poi illustrata una informativa sulla situazioni Covid e sulle linee guida che si seguono e che garantiscono la massima sicurezza a tutti. Purtroppo il papà, in ogni caso, non può accedere alla sala operatoria infatti; il reparto è “felicemente blindato” – sorride il primario –. Il lavoro di equipe, sotto ogni profilo, non solo sanitario ma anche umano, fa sì che alla mamma non manchi la vicinanza emotiva in un momento così delicato». Alle donne in dolce attesa verranno dati consigli anche sulla prevenzione, sullo stile di vita adeguato e consigli alimentari ed eventuali integrazioni con nutraceutici.

I dati che arrivano dal reparto diretto dal primario Scartozzi, al momento, in una situazione tragica per il nostro Paese, sono molto positivi. «Rispetto all’anno scorso, nei primi tre mesi dell’anno, abbiamo avuto un incremento di nascite di 20 parti – osserva il primario -; speriamo che questo non si rifletta in un calo nella seconda metà dell’anno e più avanti. Credo che in un momento difficile come questo fare figli sia l’unico investimento per il futuro».

Le prenotazioni al corso online dell’Area Vasta 4 potranno essere fatte, come per i corsi tradizionali, dalla 18esima alla 20esima settimana di gravidanza chiamando il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Fermo al numero 0734-6252988 dal lunedì al venerdì entro le ore 13.