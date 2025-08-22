Fermo, due arresti e due denunce per minacce e violenza nei confronti di donne

FERMO – Due arresti e due denunce per violenza e minacce nei confronti di donne.

Negli ultimi anni, i Carabinieri hanno intensificato gli sforzi per affrontare il grave fenomeno dei maltrattamenti in famiglia, un reato subdolo che mina la serenità e la sicurezza delle vittime, spesso costrette a vivere in situazioni di paura e violenza. La normativa italiana, in particolare la Legge n. 69 del 2019, nota come “Codice Rosso”, ha introdotto misure urgenti per contrastare la violenza domestica e di genere, prevedendo procedure accelerate per la tutela delle vittime.

L’Arma dei Carabinieri, consapevole della delicatezza e complessità di tali situazioni, ha investito nella formazione specifica del proprio personale, al fine di intercettare tempestivamente i segnali riconducibili a questi crimini e garantire un intervento efficace.

In provincia di Fermo si sono recentemente verificati diversi casi di maltrattamenti in famiglia che hanno portato all’intervento dei Carabinieri.

In particolare, nei giorni scorsi, a Porto Sant’Elpidio (FM), i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un cittadino straniero 32enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, durante una lite avvenuta all’interno dell’abitazione e alla presenza del figlio minore, avrebbe colpito ripetutamente la moglie convivente, provocandole lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. La donna è stata successivamente trasferita, insieme al figlio presso una struttura protetta. I militari hanno attivato le procedure previste dal c.d. “Codice Rosso”.

A Pedaso (FM) invece i i militari della Stazione Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano 27enne. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Fermo, è scaturito da una precedente attività investigativa condotta dalla Compagnia Carabinieri di Fermo. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale cittadina.

A Grottazzolina (FM) durante un intervento coordinato, i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile e della Stazione di Sant’Elpidio a Mare hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero 36enne. L’uomo, armato di un’ascia, è stato sorpreso mentre si introduceva con violenza nell’abitazione della cognata, dalla quale era stato allontanato per precedenti episodi di maltrattamento. Il soggetto ha inoltre violato il divieto di avvicinamento e dimora impostogli dal Tribunale di Fermo. L’arma è stata posta sotto sequestro.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Fermo hanno denunciato un cittadino straniero 38enne per atti persecutori. L’uomo, dal 2022, avrebbe più volte chiesto alla vittima, con insistenza, diverse somme di denaro, sostenendo problemi familiari e sanitari, inducendo così la stessa a versare in suo favore, nel tempo, oltre 22.000 euro. Le continue pressioni psicologiche avrebbero generato nella persona offesa uno stato ansioso tale da modificarne le abitudini di vita.